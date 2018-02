PEC laat jongensdroom uitkomen: ‘Hij is aangemerkt als high potential’

Sepp van den Berg heeft bij PEC Zwolle een contract getekend tot medio 2020. De pas zestienjarige centrale verdediger speelt zijn wedstrijden bij PEC Zwolle Onder-19 en traint daarnaast al regelmatig met de eerste selectie mee.

Bij de bekerwedstrijd tegen AZ en de competitieduels tegen PSV en sc Heerenveen zat Van den Berg ook al bij de wedstrijdselectie. In de voorbereiding op dit seizoen maakte de jongeling overigens al zijn officieuze debuut in het oefenduel tegen HZVV. “Dit voelt als een jongensdroom. Ik speel al vanaf de D’tjes bij PEC Zwolle en het is dan ook mooi om uitgerekend hier mijn eerste profcontract te tekenen.”

“Voor de komende periode wil ik de stap zetten om een vast onderdeel van de eerste selectie te worden en zodoende veel trainingsuren met hoge weerstand te maken. Zo kan ik mijzelf goed ontwikkelen”, stelt Van den Berg. Technisch directeur Gerard Nijkamp benadrukt dat de club gelukkig is met de overeenkomst. “Sepp is een talentvolle verdediger, die wij hebben aangemerkt als high potential. Onder leiding van onze hoofd voetbalacademie Bert Ebbens en high performance coach en assistent-trainer Dwight Lodeweges is er samen met Sepp een stappenplan uitgestippeld.”

“Een onderdeel van dit stappenplan is het verbinden van de speler met de club, zodat hij zich hier verder kan ontwikkelen”, besluit Nijkamp. “Het overkoepelende doel daarbij is om jongens uit de eigen voetbalacademie op te leiden voor het eerste elftal.”