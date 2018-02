Willem II gaat op zoek naar nieuwe hoofdsponsor: ‘Een mooie, nieuwe kans’

Tricorp Workwear stopt na dit seizoen als hoofdsponsor van Willem II. Na vier jaar hoofd- en shirtsponsorschap gaat het bedrijf verder als business partner, zo meldt de Tilburgse club via de officiele kanalen. Volgens algemeen directeur Berry van Gool een mooie kans voor andere bedrijven.

“Onze samenwerking is gedurende deze periode zeer goed geweest en daarom zijn we uiteraard blij met het aanblijven van Tricorp als business partner”, vertelt Van Gool op de clubsite van Willem II. “Dat Tricorp van onze shirts verdwijnt, is voor huidige én potentiële sponsoren weer een mooie, nieuwe kans om zich te etaleren.”

"Het hoofdsponsorschap van deze mooie club heeft ons veel gebracht. Sportsponsoring is voor onze een goede zet gebleken om onze naamsbekendheid te vergroten en om van de bedrijfsnaam Tricorp een merk te maken. Nu dat doel bereikt is, maken wij plaats voor een nieuwe hoofdsponsor", zegt Gerjan van Eck, directeur van Tricorp, op zijn beurt.