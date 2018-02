Brands: ‘Als het aan hem ligt speelt hij tegen Feyenoord, dat kan echt niet’

PSV betaalde Vélez Sarsfield afgelopen maand naar verluidt tien miljoen euro voor Maximiliano Romero, die eerst een halfjaar gehuurd wordt en na de zomer definitief eigendom is van de Eindhovenaren. Van een debuut voor de koploper van de Eredivisie is het echter nog niet gekomen voor de negentienjarige spits en Marcel Brands geeft aan dat zijn club behoedzaam te werk gaan.

“Romero heeft een lastige blessure gehad aan de voorkant van zijn bovenbeen”, legt de technisch manager uit in gesprek met Voetbal International. De Argentijn was in de winterstop wel van de partij bij het trainingskamp van PSV in Florida en liep daar ook de kwetsuur op. Brands geeft aan dat Romero een terugslag in zijn revalidatie heeft beleefd: “Hij is een krachtig en explosief iemand bij wie je echt moet afgaan op wat hij voelt. De echo's waren namelijk goed, maar hij bleef dingen voelen.”

PSV moet Romero, die staat te springen om zijn officiële debuut te kunnen maken, op dit moment afremmen. Het is de bedoeling dat de jonge spits eerst minuten gaat maken bij Jong PSV voordat hij zich aan kan sluiten bij de hoofdmacht: “De afgelopen twee weken ging het goed, en als het aan hem ligt speelt hij zondag tegen Feyenoord. Maar dat kan echt niet.”