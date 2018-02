‘Of Robert naar Real gaat? We zullen zien, ik moet nu mijn werk gaan doen’

Robert Lewandowski werd in de afgelopen jaren regelmatig in verband gebracht met een transfer naar Real Madrid en ook in de laatste paar maanden wordt zijn naam weer genoemd in verband met een overstap naar de Koninklijke. Hoewel de spits van Bayern München aan heeft gegeven niet bezig te zijn met een transfer, heeft hij wel besloten om Pini Zahavi tot zijn nieuwe zaakwaarnemer te benoemen.

De Israëliër had naar verluidt afgelopen zomer ook een hand in de recordtransfer van Neymar naar Paris Saint-Germain en zal nu de belangen van de Pool gaan behartigen: “Ik ben blij dat Robert besloten heeft om met mij samen te gaan werken. Ik zal er alles aan doen om zo goed mogelijk werk te leveren in zijn naam”, reageert Zahavi opgetogen tegenover Przeglad Sportowy.

“Hij is een geweldige voetballer, de beste spits ter wereld. Daarom is het ook geen verrassing dat signalen over interesse in zijn persoon van alle grote clubs mij hebben bereikt”, gaat Zahavi, die verder niet in wilde gaan op de geruchten over een transfer naar Real Madrid, verder. “Of Robert naar Real zal gaan? We zullen zien. Het is nu tijd dat ik mijn werk ga doen.”