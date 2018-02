‘Ik had aanbiedingen, maar besloot te vechten voor mijn droom bij Barcelona’

Sergi Roberto verlengde donderdagmiddag zijn contract bij Barcelona tot de zomer van 2022, waarbij de afkoopsom van de Spanjaard is bepaald op exact vijfhonderd miljoen euro. Tegenover verschillende Spaanse media zegt de verdediger annex middenvelder trots te zijn om zich speler van Barcelona te kunnen noemen.

"Er zijn spelers uit de jeugdopleiding geweest die net als ik de droom hadden om te slagen. Maar er gebeuren altijd dingen die je niet kunt controleren, waardoor spelers voor andere clubs gaan tekenen", zegt Roberto, geciteerd door onder meer Marca en Sport. "Ik had verschillende aanbiedingen, maar besloot te vechten voor mijn droom bij Barcelona. Mijn droom om hier aan spelen toe te komen."

Roberto wordt door velen aangeduid als 'de PSG-held', aangezien hij vorig seizoen in extremis de beslissende goal tegen Paris Saint-Germain maakte in de Champions League, waardoor Barcelona met 6-1 won en een 4-0 verlies goedmaakte. Hij denkt dat PSG de 3-1 nederlaag tegen Real Madrid nog kan goedmaken: "Wij zijn na een veel slechtere eerste wedstrijd nog doorgegaan. Het is gewoon mogelijk voor PSG. Ze kunnen zeker een comeback maken."