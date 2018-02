Miljoenentransfer Barça nog altijd ‘op schema’: ‘Maar nog niets getekend’

Grêmio-voorzitter Romildo Bozan liet woensdag weten dat zijn club nog geen principeakkoord heeft bereikt met Barcelona over de overstap van Arthur, maar fans van de Catalanen lijken niet te hoeven vrezen dat hun club naast de middenvelder gaat grijpen. De Braziliaan laat een dag later namelijk weten er alle vertrouwen in te hebben dat het van een overstap gaat komen.

“Mijn transfer naar de club ligt mooi op schema, maar er is nog niets getekend”, legt de 21-jarige Arthur uit aan Sport. Hoewel er in eerste instantie gesproken werd van een transfer voor veertig miljoen euro, bestaat de kans dat Barcelona nog iets dieper in de buidel moet tasten voor de centrale middenvelder. Arthur heeft in zijn tot 2021 doorlopende contract bij Grêmio een transferclausule van vijftig miljoen euro staan.

De overstap van Arthur naar Barcelona is er voorlopig een van de lange adem. De middenvelder werd in december na een ontmoeting met technisch directeur Robert Fernández al gefotografeerd in een shirt van de Catalanen, wat weer tot woedde leidde bij zijn huidige werkgever. Barça moet naast Grêmio, dat zestig procent van de transferrechten van zijn speler in handen heeft, ook rekening houden met investeerder Celso Rigo en de familie van de speler. Zij bezitten de resterende veertig procent.