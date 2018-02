AZ-talent op prestigieus Italiaans lijstje: ‘Kreeg appje met alleen ‘96’’

La Gazzetta dello Sport publiceerde dinsdag een lijst met de 98 grootste talenten uit 1998, met daarop vijf Nederlandse spelers. Naast Justin Kluivert, Matthijs de Ligt, Timothy Fosu-Mensah en Leondro Fernandes hoort ook AZ-middenvelder Teun Koopmeiners met zij 96e positie volgens de roze sportkrant bij de meest getalenteerde spelers van dit moment.

“Ik kreeg een appje van een goede vriend met daarin alleen de tekst '96'. Dat snapte ik eerst niet. Toen kreeg ik meer berichtjes”, vertelt Koopmeiners via de officiële kanalen van zijn club. “Het is een mooie waardering natuurlijk. Mijn vader probeerde de krant nog te kopen, maar hij was al uitverkocht. Dus als iemand hem nog heeft liggen... Dat zou mooi zijn.”

Naast zijn uitverkiezing door La Gazzetta dello Sport, mocht Koopmeiners zich deze week ook voor het eerst voor een trainingsstage bij Jong Oranje melden. De negentienjarige controleur ontmoette onder meer bondscoach Ronald Koeman en vond het een mooie ervaring: “Dat was zeker speciaal. Die heb ik nog even een handje gegeven en toen ben ik het veld op gegaan, heb ik lekker getraind en plezier gemaakt.”