‘Het eerste wat ik deed was Jaap Stam een trap verkopen’

Joe Cole is momenteel nog steeds actief als speler bij Tampa Bay Rowdies, maar in gesprek met The Coaches Voice blikt de Engelsman uitgebreid terug op zijn carrière. De 56-voudig international speelde onder meer bij topclubs Chelsea en Liverpool, maar begon zijn loopbaan bij West Ham United. Cole zegt dat hij uit veel topclubs kon kiezen, maar dat de Londense club er tussenuit sprong.

“Ieder team in Londen wilde me hebben. Ik ging dan naar Manchester United voor een paar dagen en even later zat ik weer bij Everton. Maar de academie van West Ham was speciaal voor mij. De beste spelers én trainers waren daar. Ik ging ook op mijn gevoel af. Maar leren om te gaan met een leven in de schijnwerpers was volledig nieuw voor mij”, aldus de routinier.

“Ik was vijftien jaar toen ik op de voorpagina van een tabloid stond, een verhaal over dat ik vijfduizend per week verdiende, meer dan de minister-president. Het was compleet verzonnen. Maar de waarheid telde niet. Mijn hele wereld veranderde. Opeens was ik een mannetje. Maar het heeft mij niet beïnvloed op het veld. Sterker nog: toen ik mijn debuut in de Premier League maakte, twee jaar later, dacht ik bij mezelf: ik ben er klaar voor."

"Old Trafford (het stadion van Manchester United, red.) boezemde mij geen angst in. Het eerste wat ik deed was Jaap Stam een trap verkopen. Ja, het voelde juist dat ik toen speelde. Maar ik was niet in de wolken. Ik dacht: het begint nu pas. Ik wilde meer. Ik wilde spelen bij Engeland, in de Champions League acteren, prijzen winnen”, aldus Cole, die uiteindelijk drie keer landskampioen werd met Chelsea.