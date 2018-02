Ronaldinho inspireert: ‘Hij vertelde mij dat men altijd een jongeling meeneemt’

Vinícius Júnior hoopt dat hij door bondscoach Tite wordt opgenomen in de WK-selectie van Brazilië. De zeventienjarige aanvaller van Flamengo, die in de toekomst naar Real Madrid gaat verkassen voor een bedrag van 45 miljoen euro, weet dat al veel plekken zijn vergeven bij de nationale ploeg, maar blijft desondanks hoop houden op een uitnodiging.

"Ik droom over het gaan naar het WK", aldus het talent in gesprek met UOL. "Laatst sprak ik met Ronaldinho en hij vertelde mij dat men bij Brazilië altijd een jonge speler meeneemt. Hij zei dat ik altijd gefocust moest blijven, zodat, als de mogelijkheid zich voordoet, ik voorbereid zal zijn. Dit houd ik altijd in gedachte, weet je, want het is Ronaldinho."

"Ik heb hem altijd al bewonderd. Hij is een idool voor ons allen die van voetbal houden. Ik blijf de droom koesteren om ooit op een dag het shirt van Brazilië te dragen. Ik weet niet of het dit jaar wordt of volgend jaar, maar ik ontwikkel me iedere dag bij Flamengo. Ik weet niet hoelang ik blijf, maar ook in een korte periode kun je veel doen. Ik ga proberen om iedere seconde belangrijk te zijn voor Flamengo."

De Braziliaan maakte in mei in het duel met Atlético Mineiro (1-1) zijn debuut in het eerste elftal van Flamengo en verlengde twee dagen later zijn contract tot 2022, met daarin een gelimiteerde transfersom van 45 miljoen. Die afkoopclausule werd nog geen week later geactiveerd door Real Madrid. Vinícius kwam tot dusverre tot vier doelpunten en één assists in 32 wedstrijden voor Flamengo.