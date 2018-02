Ajax gewaarschuwd voor 'voorzettenkoning': 'Daar heb ik veel op getraind’

Zondag gaat ADO Den Haag op bezoek bij Ajax en dat betekent dat Sheraldo Becker het gaat opnemen tegen zijn oude ploeg. De buitenspeler is namelijk afkomstig uit de jeugdopleiding van Ajax. Volgens onderzoek is Becker de 'voorzettenkoning' van de Eredivisie, aangezien niemand zoveel (succesvolle) voorzetten produceert. Dat gegeven verrast de aanvaller.

"Is dat echt zo? Dat wist ik helemaal niet", zegt Becker in gesprek met Voetbal International. "Maar een voorzet geven, ja, dat kan ik wel. Ik hoef geen man te passeren om een goede voorzet te geven. Ik kan 'm er namelijk omheen krullen, met links of rechts. Daar heb ik veel op getraind. Als ik de spits vrij zie staan, slinger ik de bal om mijn man heen en komt-ie eigenlijk altijd wel aan."

Becker zegt dat mensen aan hem vertellen dat hij niet vaak genoeg voor eigen succes gaat. De aanvaller geeft aan dat hij veel adviezen krijgt: "Mensen zeggen tegen me: 'Je moet gieriger worden, Sheraldo.' Daar hebben ze wel gelijk in. Als ik de bal voor kan geven, doe ik dat altijd", aldus Becker, die erkent dat hij goede duels afwisselt met hele slechte. "Tegenstanders stellen zich vaak op mij in, dan krijg ik dubbele dekking en dan spelen ze me uit de wedstrijd."