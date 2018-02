FC Utrecht verlengt met ‘moderne en atletische’ basisspeler

FC Utrecht en Sean Klaiber gaan langer met elkaar door. Donderdag heeft de 23-jarige verdediger annex middenvelder zijn handtekening gezet onder contract tot de zomer van 2021. De vorige verbintenis van de vaste basisspeler van Utrecht liep medio 2019 af.

“Het huwelijk tussen FC Utrecht en Sean Klaiber is er één van het gelukkige soort”, zegt directeur voetbalzaken Jordy Zuidam op de clubwebsite. “Sean is een moderne speler met atletisch vermogen en veel dynamiek in zijn spel. Hij maakt een erg goede ontwikkeling door en kent het karakter van de club als geen ander. We zijn er blij mee dat we zijn contract nu hebben verlengd tot medio 2021.”

Klaiber kwam in 2007 in de jeugdopleiding van FC Utrecht terecht en doorliep diverse jeugdploegen, om vervolgens in het seizoen 2013/14 zijn debuut te maken in de hoofdmacht. In het seizoen 2014/15 werd hij nog uitgeleend aan FC Dordrecht. Daarna keerde hij terug en schommelde hij tussen de hoofdmacht en de beloftenploeg. Sinds dit seizoen is hij een vaste kracht in het eerste elftal.