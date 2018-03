Ex-Feyenoorder duikt op in Gibraltar: ‘Ik kan mijn dromen najagen’

Orlando João speelde in de jeugdopleiding van Feyenoord, maar wist er nooit door te breken. Via Fortuna Sittard, een aantal clubs in Engeland en een heuse talentenjacht om profvoetballer te worden belandde hij begin dit kalenderjaar op Gibraltar. Bij FC Leo hoopt de 23-jarige linksback uit Helmond verder te kunnen bouwen aan een carrière, vertelt hij in gesprek met Voetbalzone.

Door Martijn Slot

Hoe bevalt het je?

“Het bevalt goed, heel goed. Ik train elke dag. Ik ben met een speler die ook uit Engeland gekomen is de enige buitenlander en de rest zijn voornamelijk Spanjaarden. Het niveau is oké, maar het is wel even aanpassen, want het voetbal is wat technischer dan het fysieke voetbal dat ik de afgelopen jaren gewend was. Maar ik heb in Nederland mijn jeugdopleiding meegekregen, dus het moet wel goed gekomen. Het is een voetballand in ontwikkeling, zoals ik een speler ben in ontwikkeling, dus het is de perfecte combinatie.”

Hoe zijn ze bij jou terecht gekomen?

“Eigenaar João Teixeira had via LinkedIn contact opgenomen. Hij vroeg wat ik ervan vond om naar Gibraltar te komen. Ik moest twee video’s opsturen en hij vond het goed wat hij zag en zei dat ik moest komen. Ze hebben me een goed aanbod gedaan. Het is iets heel nieuws voor mij, want het is een nieuwe uitdaging en een kans om mezelf te laten zien. De meeste spelers zijn parttime en werken ernaast, dat zijn vooral de spelers van Gibraltar. De buitenlandse spelers zijn wel fullprof. Ik kan me volledig focussen op het voetbal.”

Orlando João, die ook een Angolees paspoort heeft, kende een lastige jeugd. Hij had naar eigen zeggen diverse kansen om zich op een goed voetbalniveau te laten gelden, maar vele verhuizingen gooiden roet in het eten. Vanuit huis uit werd school belangrijker gevonden en financieel was het soms aanpoten. Hij voelde zich bovendien 'niet echt' gesteund door zijn moeder, zo vertelt de verdediger: "Zij heeft niks met sport; voor haar is het niet meer dan een vrijetijdsbesteding. Bij haar kwam school altijd op de eerste plaats. Nu is het beter en ze begrijpt het meer. En ook ziet ze de moeite en energie die ik erin steek.”

Je had toch talent en dat werd ontdekt, want je kwam in de jeugdopleiding van Feyenoord.

“Ik heb daar een aantal maanden gespeeld en vervolgens ben ik daar gestopt door familieomstandigheden, doordat ik me niet echt kon focussen op voetbal. Na een paar maanden heb ik het weer geprobeerd, dus ik ging voetballen bij Overmaas. Daar heb ik een jaartje gespeeld en toen zijn we verhuisd naar Engeland. Mijn moeder besloot te verhuizen en omdat ik minderjarig was, moest ik mee.”

In Engeland kon je aanvankelijk alleen geen club vinden.

“Ik heb vijf tot zes maanden zonder club gezeten en toen tekende ik in de zomer van 2013 bij Northampton Town. Ik mocht drie dagen meetrainen en toen deden ze me een aanbod en ben ik er een jaar gaan spelen in combinatie met een studie. In dat jaar mocht ik ook op proef komen bij Premier League-club Stoke City, maar ik maakte niet genoeg indruk op het technische staf. We speelden twee wedstrijden en manager Tony Pulis kwam kijken. Toen speelde ik helaas niet goed genoeg. Bij Northampton heb ik het seizoen afgemaakt, maar ik maakte een fout. Omdat het slechts een voetbalstage bij Stoke betrof, dacht ik dat ik dat niet hoefde door te geven bij Northampton. Ze waren echter niet blij dat ik achter hun rug om naar Stoke was gegaan. Ze hadden niet het gevoel dat ik toegewijd was aan de club.”

Na je vertrek bij Northampton zat je even zonder club en heb je meegedaan aan de talentenjacht ‘Win A Pro Contract’ van Samsung. Wat hield dat in?

“Een vriend had me er een dag voordat het zou beginnen over verteld en toen dacht ik: ik ga het gewoon proberen. Ik kreeg een uitnodiging en ze wilden me zien spelen. In de eerste ronde waren er 5700 spelers. Ik had goed gespeeld, maar niet zo goed dat ik dacht dat ik zeker verder zou gaan. Toch zeiden ze dat ik een van de 88 spelers zou zijn die door zou gaan. Omdat ik tijdens de laatste keer naar mijn gevoel niet zo goed speelde, had ik in finale niet zoveel zelfvertrouwen waardoor ik onder mijn niveau speelde en daardoor haalde ik de selectie niet. Ik ging op mezelf wonen en was me al een beetje aan het voorbereiden op een voltijdbaan, maar in 2014 ging toch de knop weer bij mij om. Ik ging me volledig focussen op het voetbal. In het eerste jaar ging het goed, maar in het derde jaar ging het minder. Ik zei tegen mezelf: ‘Elke kans die ik ga krijgen pak ik met beide handen aan.’ En toen belde de eigenaar van FC Leo.”

Je hebt de afgelopen jaren veel clubs gehad: Northampton, Banbury, Aylesbury United en Barton Rovers. Ben je nu op zoek naar vastigheid?

“Nu is het mijn doel om zo hoog als ik kan te spelen. Ik hoop volgend jaar bij een grotere club te zitten, dat is mijn ambitie. Ik wil echt laten zien wat ik in me heb, dat heb ik te veel jaren niet laten zien. Veel mensen die vroeger niet in mij geloofden doen dat nu wel. Ze zien hoe ver ik ben gekomen en ik kan nu mijn dromen najagen, daar moet ik echt voor vechten.”

Je mentaliteit was eerder, zoals jezelf aangaf, slecht, maar hoe ga je ervoor zorgen dat je het op Gibraltar nu wel gaat redden?

“Ja, ik was jong. Ik ga stabiel zijn want ik ben nu wat volwassener. Ik besef nu dat dit mijn kans is om te laten zien hoe goed ik eigenlijk ben en besef dat ik voetballer wil zijn. Ik ga door blijven vechten. Ik ben nu fit, maar ik wil nog fitter worden. Ik train nu elke dag en ik ben scherp, gefocust en gedreven om te laten zien wat ik kan. Ik geloof dat ik het volgende seizoen bij een grotere club zal spelen. De club kent mijn ambitie en ze steunen mij daarin. Ik droom echt van een carrière op een hoog niveau en ik geef niet op.”