Simeone houdt Carrasco buiten selectie en geeft fiat voor vertrek topspits

Yannick Ferreira Carrasco lijkt naar alle waarschijnlijkheid te vertrekken naar het Chinese Dalian Yifang. De Belgisch international is door Diego Simeone buiten de Europa League-selectie gehouden die het donderdag gaat opnemen tegen FC Kopenhagen, volgens Spaanse media een extra indicatie dat de aanvaller gaat verkassen. Niet alleen de toekomst van Ferreira Carrasco bij Atlético lijkt onzeker.

Simeone hint op een persconferentie in aanloop naar het treffen met de Deense club dat Fernando Torres mogelijk ook kan uitkijken naar een nieuwe werkgever. De Spaanse spits geld als reservespeler bij los Colchoneros, zeker na de komst van Diego Costa. Daarnaast moet Torres ook nog een de concurrentiestrijd aangaan met Antoine Griezmann en Kevin Gameiro.

Gevraagd of Simeone er alles aan zal doen om Torres te behouden, antwoordt de oud-middenvelder kraakhelder: "Nee." De rol van de routinier, die nog tot komende zomer vastligt, lijkt zodoende uitgespeeld bij de Spaanse topclub. Simeone benadrukt dat hij Griezmann, die in de belangstelling zou staan van onder meer Barcelona en Manchester United, wél graag zou behouden voor de club.

"Het is een fantastische knul. Hij is altijd energiek, bescheiden en heeft een groot hart", zo citeren onder meer Mundo Deportivo en AS. “Hij is iemand die ongelooflijk veel sfeer in de kleedkamer brengt. Hij is ook altijd betrokken met iedereen. Als ik een fan van Atlético was, zou ik er alles aan doen om hem hier te houden”, doelt Simeone op enkele negatieve reacties van fans over Griezmann.