Barcelona onderhandelt met meerdere partijen over verkoop van 280 miljoen

Barcelona is momenteel in onderhandeling om de naam van het stadion Camp Nou te verkopen. De Catalaanse grootmacht heeft aan verschillende Spaanse media bevestigd dat men met twee à drie bedrijven aan het praten is. Naar verluidt moet de verkoop de koploper van LaLiga ruim 280 miljoen euro opleveren.

De verkoop van de rechten van de naam maakt onderdeel uit van het plan van Barcelona om de thuishaven grondig te renoveren. Het stadion, al sinds 1957 het onderkomen van Barça, moet voor ongeveer 560 miljoen euro worden opgeknapt. Josep Maria Bartomeu vertelde aan de pers dat de nieuwe deal met sponsor Beko niet het enige nieuws is wat men op commercieel vlak probeert te bewerkstelligen.

“Espai Barça is een complete renovatie van het stadion. Maar niet alleen het stadion, maar vele delen van de stad Barcelona worden vernieuwd, want er komt ook een nieuwe arena. We praten met twee à drie bedrijven. Een van de doelen van de club is ieder jaar meer winst boeken, we moeten het geld namelijk steeds investeren in spelers en onroerend goed”, aldus de president.

Bartomeu ging ook in op de toekomst van Lionel Messi en Andrès Iniesta. De preses van Barcelona hoopt dat beide iconen voor altijd bij de club blijven: “We willen goed voetbal spelen, en Leo is onze sleutelspeler. Iniesta is een voorbeeld voor ons allen. We willen hem niet alleen hier als speler, maar ook als legende. Ik hoop dat dat ook gaat gebeuren met Messi. Hij ligt nog vierenhalf jaar vast, maar dat zal vast niet zijn laatste deal met Barcelona zijn.”