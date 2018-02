Dolberg op de weg terug: ‘Het gips is er nu af en het voelt heel goed’

Kasper Dolberg speelde zijn laatste wedstrijd voor Ajax op 24 december. Thuis tegen Willem II raakte de Deense spits geblesseerd aan zijn voet. Voor het eerst in zijn nog prille carrière kreeg de talentvolle aanvaller te maken met een serieuze blessure. Op de clubwebsite van Ajax laat de aanvaller weten hoe hij de afgelopen maanden heeft beleefd en hoe hij werkt aan zijn rentree. “Tijdens mijn revalidatie besefte ik steeds meer hoe leuk het is om te voetballen”, aldus Dolberg.

Dolberg liet zich onderzoeken in Denemarken, maar daar vonden de artsen niets. In Nederland werden foto’s gemaakt van zijn voet en daaruit bleek dat hij een paar banden in zijn rechtervoet had gescheurd. Na een periode van rust werkt de spits aan zijn herstel. “Om eerlijk te zijn, was ik tijdens mijn blessure vaker op de club dan toen ik fit was. Ik trainde twee keer per dag. Ik heb dus niet verveeld thuisgezeten. Nu de groep onder Erik ten Hag ook vaak twee keer per dag traint, heb ik vaker mensen om me heen. Wanneer iedereen om 13:00 uur weg is, ben je sneller eenzaam.”

Door zijn blessure kon Dolberg niet autorijden en was hij afhankelijk van ploeggenoten. “Frenkie de Jong woont dichtbij mij, dus hij pikte me elke ochtend op. Afhankelijk van de dag, bracht iemand anders me thuis, het was fijn dat mijn teamgenoten me hielpen”, adus de Ajacied, die stap voor stap toewerkt naar zijn rentree. “Het is lastig om te zeggen wanneer ik weer in de ArenA sta, dat hangt ervan af hoe mijn voet reageert. Het gips is er nu af en het voelt heel goed. Mijn enkel en tenen zijn nog niet zo sterk als voor de blessure. De focus ligt nu eerst op het terugkrijgen van de spierkracht in mijn been. Meedoen met de groepstraining is een big thing voor mij nu, andere doelstellingen zijn voor later.”

Ook met oog op het WK in Rusland hoopt de tweevoudig international snel terug te keren op het veld. “Tuurlijk heb ik erover nagedacht of mijn blessure invloed zou hebben op de keuzes van de bondscoach, maar ik denk niet dat zijn mening is veranderd. Het zal ervan afhangen hoe veel ik nog speel dit seizoen en of ik goed speel. Het WK is zo ver niet meer", besluit Dolberg.