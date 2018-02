‘Ik had alleen opties in landen waar je niet op zit te wachten, Roemenië en zo’

Kenny van de Weg vertrok in januari bij het Schotse Ross County en leek terug te keren naar Nederland. Toen de voormalig cultheld van NAC Breda weer thuis was, kreeg hij een telefoontje van Hamilton Academical. Zodoende keerde de 27-jarige verdediger snel alweer terug naar Schotland, waar hij met the Accies tegen degradatie strijdt.

Nadat Van de Weg zijn contract had laten ontbinden bij Ross County, was er in eerste instantie nog geen interesse. “Ik had alleen nog opties in landen waar je niet op zit te wachten. Roemenië en zo”, zegt de verdediger in gesprek met Voetbal International. Toen hij net weer terug was in Nederland, belden twee clubs uit Schotland. Hij besloot uiteindelijk naar Hamilton Academical te vertrekken. “Ik was vier uur binnen, had nét alles weer aangesloten, en toen ging de telefoon.”

Afgelopen zondag maakte hij zijn debuut in de wedstrijd tegen Rangers FC (3-5). “Niet van dat moderne kunstgras zoals in Nederland, maar een heel oude en harde mat. Had ik veel moeite mee”, vertelt Van de Weg over het kunstgrasveld in het stadion van Hamilton. “Ik was ook vermoeid, van al het gereis en gesjouw. Maar die excuses tellen niet. Ik was gewoon slecht, een volgende keer moet het beter. We staan nu voorlaatste en moeten gewoon punten pakken. Dit is een club van de-beuk-erin, nog meer dan Ross County.”