Lijnders onder druk na slechte start: ‘Maar de trainer kan niet de oorzaak zijn’

Het is na de winterstop behoorlijk onrustig bij NEC. Pepijn Lijnders nam in januari het roer over van Adrie Bogers, maar het gaat onder de 35-jarige oefenmeester nog niet bepaald van een leien dakje. Volgens Mohamed Rayhi heeft de sportieve dip niks te maken met de komst van Lijnders, zo vertelt hij tegenover de Gelderlander.

Van de zeven wedstrijden na de winterstop gingen er maar liefst vier verloren. Na de 4-1 nederlaag van afgelopen vrijdag tegen MVV Maastricht begonnen de supporters zich te roeren. Jong Ajax heeft inmiddels de koppositie in de Jupiler League overgenomen en bezit een voorsprong van drie punten. “We spelen een ander spel onder de nieuwe trainer. Daar moeten we ons aan aanpassen. Maar de trainer kan niet de oorzaak zijn", stelt Rayhi.

“De kwaliteit is er, maar het moet er nog uitkomen. Wij moeten het doen op het veld. En dat gaat goed komen”, vervolgt de aanvaller, die het komende vrijdag met NEC opneemt tegen Fortuna Sittard. “Ik begrijp dat de supporters een overwinning eisen en dat eisen wij ook van onszelf. Maar we moeten onszelf niet een te grote druk opleggen.”

“We hebben een jonge ploeg en dat kan verkeerd uitpakken. We staan nog steeds vier punten voor op Fortuna en als we winnen slaan we een hele grote slag”, besluit Rayhi. Als NEC dit seizoen als tweede eindigt achter Jong Ajax, promoveert het alsnog direct naar de Eredivisie. De beloftenteams kunnen immers niet op hetzelfde niveau acteren als het eerste elftal.