‘Lazio woest op zaakwaarnemer De Vrij na mislukte onderhandelingen’

Stefan de Vrij besloot afgelopen week om zijn contract bij Lazio definitief niet te verlengen. De verdediger vertrekt zo komende zomer transfervrij uit Rome en dat is bij i Biancocelesti niet lekker aangekomen. Technisch directeur Igli Tare haalde maandagavond in gesprek met verschillende Italiaanse media al uit naar de belangenbehartigers van De Vrij.

“Het probleem ligt bij zijn zaakwaarnemers. Het is een verhaal dat nooit ophoudt. Het is niet makkelijk om deals te sluiten met de Nederlanders”, zei Tare voorafgaand aan het duel met Hellas Verona (2-0). De Vrij wordt vertegenwoordigd door de Sports Entertainment Group (SEG) en zij hebben de deal tussen de verdediger en Lazio volgens Il Messaggero laten klappen, mede omdat zij zich niet aan hun woord gehouden hebben.

De zaakwaarnemers van De Vrij waren naar verluidt uit op de nodige bonussen en commissies en daar wilde Lazio niet aan voldoen. De band tussen SEG en Lazio was de afgelopen tijd juist uitstekend. Het managementbureau speelde een grote rol in de transfer van Wesley Hoedt naar Southampton en dat leverde de Romeinse club vijftien miljoen euro op, terwijl de verdediger voor een klein bedrag naar Italië was gekomen.