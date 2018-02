‘Inter wil na De Vrij nóg een Nederlander en reserveert 32 miljoen’

Internazionale lijkt de nieuwe werkgever te gaan worden van Stefan de Vrij en de Nederlandse verdediger gaat mogelijk een landgenoot tegenkomen bij zijn toekomstige club. Inter is volgens diverse Italiaanse media namelijk zeer geïnteresseerd in Kevin Strootman.

Inter is al druk bezig om de selectie voor volgend seizoen vorm te geven. Trainer Luciano Spalletti is zeer gecharmeerd van Strootman, met wie hij bij Roma al samenwerkte. De Italiaanse coach ziet in de Oranje-international de ideale ervaren middenvelder. De nummer vijf van de Serie A zou bereid zijn om 32 miljoen euro op tafel te leggen voor Strootman, wiens contract in Rome doorloopt tot de zomer van 2022.

Mocht de transfer doorgang vinden, dan wordt Strootman naar alle waarschijnlijkheid ploeggenoot van De Vrij. De Nederlandse verdediger heeft een aflopend contract in Rome en reeds werd bekend dat hij na dit seizoen vertrekt. Ondanks interesse vanuit diverse clubs uit Europa, lijkt Inter aan het langste eind te trekken. Exclusief bonussen kan De Vrij daar 4,2 miljoen euro per jaar verdienen.