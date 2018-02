Voormalig Ajacied op weg naar PSG: ‘Er is snel goed nieuws te melden’

Voormalig Ajax-aanvaller Ahmed ‘Mido’ Hossam gaat zeer waarschijnlijk op korte termijn zijn handtekening zetten onder contract bij Paris Saint-Germain. De Egyptenaar is met de Franse grootmacht in gesprek om een functie als jeugdtrainer te gaan bekleden. Mido krijgt PSG Onder-19 onder zijn hoede.

De geruchten dat Mido op weg was naar Paris Saint-Germain gingen in zijn geboorteland al langer de ronde. “Ik ga niet naar Frankrijk om mijn handtekening te zetten, zoals sommige Egyptische kranten schrijven”, reageert de oud-international via Twitter. “Maar de onderhandelingen zijn in een vergevorderd stadium. Waarschijnlijk is er snel goed nieuws te melden.”

Mido kwam in zijn actieve loopbaan als voetballer uit voor clubs als Ajax, Olympique Marseille, AS Roma en Tottenham Hotspur. De oud-voetballer ging daarna aan de slag als trainer en was in Egypte al coach van Al-Zamalek, Ismaily IC en Wadi Degla.