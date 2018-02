‘Engelse topclubs concurreren met Barcelona in strijd om Kluivert’

Afgelopen weekeinde was José Mari Bakero, oud-voetballer en jeugdcoördinator van Barcelona, aanwezig bij het duel tussen PEC Zwolle en Ajax. De afgevaardigde van de Catalanen zat in het MAC3PARK Stadion op de tribune voor onder meer Justin Kluivert. Volgens talkSPORT is er voor Barça echter forse concurrentie uit Engeland.

In een eerder stadium doken berichten op dat er door Ajax en Manchester United reeds onderhandeld werd over Kluivert, maar die geruchten werden door de aanvaller zelfs ontkend. Manchester United is echter niet de enige Engelse club die nadrukkelijk geïnteresseerd is in Kluivert, want ook Tottenham Hotspur, Arsenal en Chelsea hebben de achttienjarige vleugelaanvaller op de korrel.

Volgens talkSPORT gaan de Engelse topclubs komende zomer concurreren met Barcelona in de strijd om Kluivert. Recent zei de aanvaller in gesprek met Voetbal International dat hij voorlopig nog niet bezig is met een stap naar het buitenland. “Geloof me: ik zou op dit moment al naar een topclub kunnen gaan. Die mogelijkheden zijn er. Maar op dit moment, op deze leeftijd, zie ik daar nog geen rol voor mij weggelegd. Misschien wel over vier of vijf jaar. Dan zie ik mezelf nog wel de kant van een van die topclubs opgaan.”

La Gazzetta dello Sport publiceerde dinsdag een lijst met de grootste talenten onder de twintig jaar en daarin is Kluivert de hoogste genoteerde Nederlander, op de zesde plaats. Ook Matthijs de Ligt (11e), Timothy Fosu-Mensah (39e), Teun Koopmeiners (96e) en Leandro Fernandes (97e) zijn in de lijst opgenomen. Kylian Mbappé is volgens de Italiaanse sportkrant momenteel het grootste talent ter wereld.