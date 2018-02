‘Ajax informeerde net als Valencia en Inter naar trainer uit Bundesliga’

Ajax is één van de vele clubs die de afgelopen anderhalf jaar heeft geïnformeerd naar Julian Nagelsmann, trainer van TSG Hoffenheim. Dat meldt Sport Bild donderdag. Het is onbekend in welk stadium de Amsterdamse clubleiding navraag heeft gedaan naar de talentvolle trainer. Nagelsmann zit voorlopig nog niet te wachten op een buitenlands avontuur, maar sluit het in de toekomst niet uit.

Behalve Ajax informeerden ook Internazionale, Valencia, Swansea City en een aantal Russische club naar de diensten van Nagelsmann. Het is onbekend of Ajax aanklopte na het vertrek van Peter Bosz, of na het ontslag van Marcel Keizer. De nummer twee van de Eredivisie haalde met Alfred Schreuder in januari wel de assistent van Nagelsmann weg bij Hoffenheim.

Alle clubs die belangstelling toonden in de jonge trainer werden teleurgesteld, daar Hoffenheim hem niet wil laten gaan. De talentvolle Nagelsmann wil zichzelf ook eerst verder ontwikkelen bij zijn huidige club in de Bundesliga. Door een clausule in zijn contract kan hij in 2019 voor tien miljoen euro vertrekken.

De dertigjarige trainer gaf onlangs nog aan dat hij ervan droomt om ooit aan de slag te gaan als hoofdtrainer van Bayern München. Omdat daar voorlopig Jupp Heynckes nog aan het roer staat, bestaat de kans dat Nagelsmann in de nabije toekomst in een andere competitie aan de bak gaat. Ook bij de andere Duitse topclubs zitten de trainers niet op de schopstoel, meldt Sport Bild.