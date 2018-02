‘Als je niet in de basis komt bij United, lukt dat ook niet bij Real of Barça'

José Mourinho had voor het treffen tussen Sevilla en Manchester United (0-0) in de achtste finale van de Champions League geen basisplaats ingeruimd voor Paul Pogba. Door een blessure van Ander Herrera kwam de Fransman alsnog na zeventien minuten spelen in het veld. De laatste tijd zou er sprake zijn van een verstoorde reactie tussen Pogba en Mourinho, wat ten grondslag zou hebben gelegen aan zijn reservebeurt in Sevilla.

Gordon Strachan kan wel begrijpen dat Mourinho de middenvelder op de bank hield. “Je doet zoiets niet om iemand een lesje te leren. Als manager zeg je gewoon in hun gezicht: Ik ben de baas. Je neemt geen risico dat je een wedstrijd hierdoor verliest: niemand gebruikt een speler of een wedstrijd om een punt duidelijk te maken. Paul moet gewoon inzien dat hij de laatste tijd niet geweldig speelt. De manager heeft het recht om hem buiten het team te houden”, zegt de voormalig trainer van onder meer Southampton, Celtic, Middlesbrough en de Schotse nationale ploeg tegenover Sky Sports.

“Ik denk dat Mourinho het vertrouwen in hem is verloren, al helemaal voor zo’n grote Europese uitwedstrijd”, voegt Paul Scholes daar in gesprek met BT Sport aan toe. “Hij heeft geweldige kwaliteiten, meer dan de spelers die er nu in staan. Maar in een Europese uitwedstrijd wil je een solide middenveld, om in de counter toe te kunnen slaan. In de afgelopen tijd heeft Pogba defensief juist wat steken laten vallen.”

Ian Wright stelt in een interview met de BBC dat Pogba bij Manchester City niet in een dergelijke situatie terecht zou zijn gekomen. “Josep Guardiola houdt van spelers. Als Pogba in het elftal van Manchester City zou spelen, zou ik er alles op inzetten dat hij niet in dezelfde situatie zou zitten als nu. Ik denk dat hij verward is en niet precies weet wat er gaande is. Ik kan goed begrijpen dat de fans van Manchester United zeggen dat hij slecht speelt, maar we hebben het over een absolute topspeler die een beetje sturing nodig heeft.”

“Pogba is een groot probleem, Mourinho heeft duidelijk problemen met zijn houding”, schrijft Jamie Redknapp in zijn column in de Daily Mail. “Dit kan de kleedkamer gaan verdelen, want zoiets gaat niet zomaar weg. Deze wond zal niet zo snel helen. Als ik José was, zou ik tegen Pogba zeggen: Paul, niet zeuren en ga werken voor je plaats. Als je niet in de basis komt bij Manchester United, zal dat ook niet gebeuren bij Real Madrid of Barcelona. Pogba is een speler die vertrouwen nodig heeft, dus het heeft niet echt geholpen dat Mourinho hem inmiddels op de bank houdt.”

Roy Keane is van mening dat Pogba een ‘fantastische speler’ is. “Er is op dit moment heel veel druk, er wordt heel veel gespeculeerd over hem.”, zegt de Ierse oud-middenvelder tegenover ITV. “Buiten het veld is hij een grote persoonlijkheid, met zijn grote auto’s, zijn accounts op social media en zijn kapsel, maar dat moet hij meenemen naar het veld. United heeft niet alleen een probleem met Pogba, maar ook Romelu Lukaku en Alexis Sánchez moeten meer brengen. Er moet geïnvesteerd worden in verdedigers. Je kan niet alleen naar Pogba wijzen, maar die jongen moet het wel beter gaan doen.”