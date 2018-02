Di Francesco woedend: ‘Ik had het halve team moeten wisselen’

AS Roma ging woensdagavond met 2-1 onderuit op bezoek bij Shakhtar Donetsk in de achtste finales van de Champions League. Na afloop was trainer Eusebio Di Francesco woedend. De coach van de Romeinen zag zijn ploeg een goede eerste helft spelen, maar na rust door het ijs zakken. “Na die gelijkmaker had ik het halve team moeten wisselen”, zei hij.

Roma ging rusten met een 0-1 voorsprong. Op aangeven van Edin Dzeko had Cengiz Ünder de 0-1 tegen de touwen gewerkt. Na de thee zorgde de Argentijnse aanvaller Facundo Ferreyra voor de 1-1, waarna Fred twintig minuten voor vanuit een vrije trap tijd de eindstand op 2-1 bepaalde. “Shakhtar is aanvallend levensgevaarlijk. Wij wisten dat, maar het waren onze onnodige fouten die het probleem vormden”, zei Di Francesco na afloop tegen Mediaset Premium. “We hebben ons strijdplan laten varen tijdens de wedstrijd.”

Het was aan doelman Alisson Becker te danken dat Roma niet met een grotere nederlaag huiswaarts keerde. “Na hun gelijkmaker ging ons niveau hard naar beneden. De eerste vijftig minuten speelden we om Shakhtar pijn te doen, daarna om de controle te behouden. Maar wat we precies probeerden te controleren? Ik heb geen idee. Ik ben absoluut niet tevreden over de tweede helft. We maakten te veel fouten, en dat met spelers die ervaring hebben op dit niveau. Het was alsof ik twee verschillende teams zag”, aldus de trainer, die blij was met de heldenrol van zijn keeper.

“Het belangrijkste aan hem zijn niet zijn reddingen, maar zijn aanwezigheid in het doel. Hij is geen showkeeper, hij vliegt alleen door de lucht als het echt nodig is. Hij straalt vertrouwen uit naar de achterhoede en hij laat moeilijke reddingen er makkelijk uit zien”, besluit Di Francesco over Alisson, die zelf baalde van het resultaat. “We zijn nog in leven, onze eerste helft was perfect. Maar als je ruimte geeft aan Shakhtar, dan doen ze je pijn. 2-1 is niet het resultaat waarop we gehoopt hadden, maar we zijn nog in leven. Laten we niet vergeten dat onze eerste helft uitstekend was.”

Paulo Fonseca, trainer van Shakhtar Donetsk, deelde na afloop een compliment uit aan Alisson. “We hadden met een grotere marge kunnen winnen. Roma moet Alisson bedanken”, zei hij na het duel op de persconferentie. “Tijdens de rust gaf ik mijn ploeg instructies over hoe ze Roma moesten aanvallen en ik ben blij hoe de jongens met de suggesties zijn omgegaan. We hadden een grotere uitslag kunnen neerzetten, maar hun doelman had een aantal buitengewone reddingen in huis.”