'Afgelopen tijd hebben twee grote clubs laten weten dat ze Mauro willen hebben’

De laatste tijd wordt er veel gespeculeerd over de toekomst van Mauro Icardi. In de eerste vijftien dagen van juli zou zijn afkoopclausule bij Internazionale 110 miljoen euro bedragen en Manchester United en Real Madrid zien de komst van de Argentijn wel zitten. Volgens vrouw en zaakwaarnemer Wanda Nara hebben twee grote clubs reeds aangeklopt voor Icardi.

“In de afgelopen tijd hebben twee grote clubs laten weten dat ze Mauro willen hebben. Ik zorg voor zijn toekomst, ik moet naar hem luisteren en we bespreken de aanbiedingen en de situatie. Namen? Ik noem geen namen van clubs”, zegt Nara in gesprek met de Corriere dello Sport. “Ik ben al drie jaar verantwoordelijk voor de contracten van Mauro en in die tijd heeft zijn contract al twee keer verlengd bij Internazionale.”

“Hij is er blij mee hoe ik werk en denkt er niet over om van zaakwaarnemer te wisselen”, vervolgt de vrouw en zaakwaarnemer van Icardi. “Mauro is een topspeler, die ieder seizoen blijft groeien. Veel zaakwaarnemers zien hem als een potentiële cliënt, dus zij nemen dan contact op. Maar hij is rustig en zal met mij blijven werken: zijn begeleiding zal in de familie blijven.”

“Ik heb veel respect voor Mino Raiola en andere collega’s die graag met Mauro zouden willen werken. Maar laat ik duidelijk zijn: ik ben de enige die zijn contracten en zijn toekomst beheert. Alles komt langs mij. Zo is het al drie jaar en zo zal het ook voorlopig blijven”, besluit Nara. Het contract van Icardi bij Internazionale loopt nog tot medio 2021. Dit seizoen kwam de Argentijnse spits in 24 wedstrijden tot 18 doelpunten.