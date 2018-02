Mourinho sneert naar media: ‘Jullie zitten allemaal in een nieuwe sport’

José Mourinho reageerde woensdagavond geirriteerd op vragen over de tactiek van Manchester United in het eerste Champions League-duel met Sevilla (0-0). De Engelsen kwamen in het Ramons Sánchez Pizjuan niet verder dan zes schoten, terwijl de thuisploeg liefst 25 pogingen liet noteren. Eerlijk is eerlijk, veel van deze pogingen waren van afstand en noodzaakten David de Gea uiteindelijk om ‘slechts’ acht keer in actie te komen.

Een vraag over Alexis Sánchez, of de aanvaller liever vrij over het veld beweegt dan vol met tactische opdrachten te zitten, schoot bij Mourinho na afloop in het verkeerde keelgat. “Ik denk dat jullie allemaal, of althans de meeste van jullie, in een geheel nieuwe sport zitten", sneerde de Portugees. “Sommige mensen hier proberen me wijs te maken dat buitenspelers niet mee hoeven te verdedigen. De volgende keer dat ik David Beckham zie, zal ik hem vragen: David, toen je bij Manchester United speelde en de linksback van de tegenstander ging mee naar voren, bleef jij dan naar de tribune staren?”

“Of liep je mee met je man? Ik zal het hem vragen!" Mourinho was nog niet klaar. “En iedereen weet dat ik niet bevriend ben met Roy Keane en Paul Scholes. Maar toch zal ik ze vragen of ze mee terug liepen bij balverlies. Of dat ze rustig bleven wandelen op het veld." Het moderne voetbal kan niet zonder een sterke tactische discipline, zo benadrukte de Portugees. “Het lijkt nu of sommige spelers alle vrijheid moeten krijgen, maar dat is een onnozel standpunt. Als je ploeg de bal heeft, val je aan. Als je de bal niet hebt, verdedig je.”

“Zo simpel is het, maar nu lijkt het alsof jullie een nieuwe sport verzinnen”, besloot Mourinho. “Maar ik snap het nog steeds niet. Alle spelers van de winning teams, de beste clubs ter wereld van dit moment, niet tien, twintig of dertig jaar geleden, werken hard. Iedereen heeft tactische discipline."