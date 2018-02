‘Vechtpartij op training van Feyenoord blijft zonder gevolgen’

Op de training van Feyenoord raakte de gemoederen woensdag oververhit. Na een duel om de bal kregen Sven van Beek en Steven Berghuis het met elkaar aan de stok. De twee kemphanen moesten door teamgenoten uit elkaar worden gehouden. Volgens De Telegraaf zal de vechtpartij geen gevolgen hebben voor de twee voetballers.

Van Beek en Berghuis trainden erg fel, waarna er irritatie ontstond bij de verdediger over de agressieve manier van druk zetten van Berghuis. Daarop volgde een woordenwisseling en uiteindelijk de 'wraakactie' van Van Beek, een fikse schouderduw. Berghuis reageerde hierop met een trap tegen de enkels van de verdediger.

Een confrontatie op de training van Feyenoord Rotterdam. ?? Steven Berghuis ontvangt een bodycheck en probeert Sven van Beek vervolgens een schop te geven... Geplaatst door voetbalzone op woensdag 21 februari 2018

Volgens het dagblad zal het incident geen consequenties hebben. Giovanni van Bronckhorst hoefde tijdens de training niet in te grijpen, omdat zijn spelers dichterbij stonden en er al voor zorgden dat het niet verder uit de hand liep. Bovendien is het naar verluidt in de kleedkamers alweer voor een groot deel bijgelegd. De leiding van Feyenoord heeft zich woensdag ook niet met de zaak bemoeid.

Feyenoord is in voorbereiding op de topper met PSV van aanstaande zondag. Drie dagen later wacht Willem II in de halve finale van de TOTO KNVB Beker. Van Beek en Berghuis zullen zondag gewoon in de basis starten, zo is de verwachting.