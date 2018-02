Swart: ‘Jongens als El Ahmadi en Vilhena gaan altijd volle bak, joh’

Ajax hoopt dat koploper PSV komende zondag verliest van Feyenoord. Een zege van het team van Phillip Cocu in De Kuip zou voor de Eindhovenaren een belangrijke stap richting de landstitel zijn. Een deel van de fanatieke fans van Feyenoord hoopt wellicht ook dat PSV wint, om een eventuele landstitel van Ajax te dwarsbomen. Bovendien staat drie dagen later de belangrijke halve finale van de TOTO KNVB Beker op de rol, tegen Willem II.

Sjaak Swart denkt niet dat Feyenoord tegen PSV niet met het mes tussen de tanden zal spelen. “Jongens als Karim El Ahmadi en Tonny Vilhena gaan altijd volle bak, joh”, vertelt Mister Ajax donderdag in het Algemeen Dagblad. “Ja, ik hoor in Amsterdam mensen zeggen: maar ze spelen drie dagen later de halve finale van de beker. Die is belangrijker.”

Swart denkt dat De Kuip op het gebied van mentaliteit het verschil zal maken en dat de spelers van Giovanni van Bronckhorst echt wel gas zullen geven. “En ze spelen tegen Willem II, dat is geen Real Madrid toch?”, vraagt de oud-voetballer zich openlijk af. “Ik zou al tevreden zijn als ze een puntje pakken. Dan kruipt Ajax weer wat naar de landstitel.” De 10-0 nederlaag in 2010 zal bovendien ook in het hoofd zitten. “Vanaf dat moment was toch duidelijk dat Feyenoord nooit meer iets rustiger aan kon doen tegen PSV?”

Swart wijst ook op de gevolgen voor Feyenoord indien men niet voluit gaat tegen PSV. Het verschil met nummer drie AZ, dat acht punten meer heeft, wordt wellicht dan nog groter. “En PEC Zwolle, FC Utrecht en Vitesse komen dan dichterbij. Dat wil je toch niet? Nee, ik vrees eigenlijk helemaal niet dat PSV makkelijk zal winnen in De Kuip.”