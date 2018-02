Lovende woorden voor briljante De Gea: ‘We hadden eerst serieuze twijfels’

David de Gea vervulde woensdagavond een hoofdrol in de eerste Champions League-wedstrijd tussen Sevilla en Manchester United (0-0). De doelman verrichtte liefst acht reddingen: het hoogste aantal van een doelman van the Mancunians in een Champions League-duel sinds Edwin van der Sar in mei 2011 tegen Barcelona (ook acht). Oud-ploeggenoot Rio Ferdinand liet na afloop weten dat men aanvankelijk twijfels had over De Gea.

“Toen hij bij de club kwam, hadden wij eerst serieuze twijfels”, erkende Ferdinand, als commentator bij BT Sport. “Een jonge jongen naar Manchester United, een club die elk jaar een prijs moest winnen. Hoe moesten we dat doen met zo’n jongen, vroegen we ons af. Hij was onervaren en het leek alsof hij geen zelfvertrouwen had”, memoreerde de voormalig verdediger van the Mancunians.

“Maar kijk eens hoe David gegroeid is en wat voor doelman hij nu is”, besefte Ferdinand. “Hij laat zien dat je met hard werken ergens kunt komen.” De Gea verrichtte onder meer een briljante redding op een kopbal van Luis Muriel. “Hij is een doelman die een spits bijna laat beven”, liet Frank Lampard op zijn beurt weten. “Hij is zo goed geworden, dat een aanvaller hevig twijfelt of hij wel in staat is om deze fella te passeren.”

Paul Scholes voegde daaraan toe: “Hij is de beste doelman van dit moment, dat lijdt geen enkele twijfel. Muriel zal teleurgesteld zijn. Het is echter niet zo dat hij op De Gea mikte. Hij bracht zijn hand naar de bal.” Jose Mourinho wilde de credits van de clean sheet niet alleen naar de Spaans international laten gaan. “Ik denk dat de clean sheets te danken zijn aan het team en aan De Gea”, benadrukte de manager na het eerste duel in Zuid-Spanje.

“We hadden ook enkele clean sheets met Sergio Romero in het doel. Ja, we hebben enkele fouten gemaakt als team, maar we hebben ook goed verdedigd en De Gea corrigeerde onze fouten. En dat is de reden dat hij datgene is wat hij is.” De Gea keerde dit seizoen liefst 21 van de 22 schoten op doel in de Champions League, zo berekende Opta.