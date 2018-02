Lyrische Mourinho omhelst reporter: ‘De vraag moet over die jongen gaan’

José Mourinho was woensdagavond zeer te spreken over het optreden van Scott McTominay in de eerste Champions League-wedstrijd tussen Sevilla en Manchester United (0-0). De 21-jarige middenvelder startte in de basis en maakte in het Ramon Sanchez Pizjuan deel uit van een driemans middenveld. Mourinho wilde na afloop liever praten over de verrichtingen van McTominay dan waarom hij recordaankoop Paul Pogba op de bank liet starten.

Toen BT-reporter Des Kelly de Portugees een vraag over de jonge Engelsman stelde, was de manager zo blij dat hij de verslaggever omhelsde. “Mag ik je omhelzen?”, vroeg Mourinho eerst. “Bedankt, dat is een vraag. Ik ben eerst naar de persconferentie geweest en de vragen gingen alleen maar over Paul. De vraag zou over die jongen moeten gaan.”

?? | Mourinho hugs Des Kelly for asking about Scott McTominay, who he believes had a very good performance today. [bt] pic.twitter.com/Pl5x9DR0kA — Man Utd Stuff (@ManUtdStuff) 21 februari 2018

Mourinho was zeer te spreken over het optreden van McTominay, die pas voor de tweede keer in een Champions League-duel aan de start verscheen maar Even Banega volledig uitschakelde. “Ik denk dat hij het fantastisch heeft gedaan. Hij heeft alles goed gedaan. Hij zette veel druk op Banega en dat was erg belangrijk. Hij voelde zich op zijn gemak en oogde rustig in balbezit. Hij was briljant.”

Pogba speelde uiteindelijk het merendeel van het duel, daar Ander Herrera na twintig minuten moest afhaken. “Naar mijn mening startte het middenveld zeer goed. Na het uitvallen van Herrera zorgde Paul met een grote bijdrage voor de dynamiek die we nodig hadden. Een positieve prestatie.” Mourinho weet niet hoe de return eruit gaat zien. “Als we gelijkspelen met doelpunten, liggen we eruit. Als we winnen, gaan we door. Old Trafford heeft grote Europese avonden gemist.”