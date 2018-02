Totti houdt rekening met verrassende CL-winnaar: ‘Met hem kan alles’

Francesco Totti ziet Liverpool als serieuze kanshebber voor de eindzege in de Champions League. Het team van Jürgen Klopp is na de 0-5 overwinning op FC Porto nagenoeg zeker van een plek in de kwartfinale en vanuit daar is alles mogelijk, denkt de Italiaan. Totti is in het bijzonder gecharmeerd van Mohamed Salah, met wie hij samenspeelde bij AS Roma.

Salah scoort dit seizoen aan de lopende band voor Liverpool. In 36 officiële wedstrijden staat de teller op 30 goals; in zijn laatste vijf optredens kwam hij constant tot scoren. Totti is niet verrast door het succes van de Egyptenaar. Hij denkt dat er nog meer in het vat zit voor zijn voormalige ploeggenoot. "Met het niveau dat hij momenteel aantikt, behoort hij tot de beste spelers ter wereld. Ik denk dat hij alleen nog maar beter kan worden", zegt de clublegende van AS Roma in de Daily Mirror.

"Ik ken hem goed: hij is een goede vriend van me en ik weet dat hij zich constant wil verbeteren. Hij wil als speler stappen zetten. Daar doet hij alles voor. Hij traint hard, werkt hard en luistert naar zijn trainers. Daarom denk ik dat er nog rek in hem zit, ondanks dat hij nu al heel goed speelt", legt Totti uit. "Hij is iemand die het verschil kan maken in grote wedstrijden. Daarom kun je Liverpool niet afschrijven voor het winnen van de Champions League. Er doen teams mee die completer zijn, maar met een speler als Salah in je team krijg je het geloof dat alles mogelijk is."