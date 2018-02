Fred en Alisson schitteren in eerste duel tussen Shakhtar en AS Roma

De eerste wedstrijd tussen Shakhtar Donetsk en AS Roma in de achtste finales van de Champions League is woensdagavond in het voordeel van het team van Paulo Fonseca geëindigd. De club uit Oekraine zegevierde voor eigen publiek met 2-1, dankzij treffers van Facundo Ferreyra en Fred. Cengiz Ünder had de bezoekers nog voor rust op voorsprong gezet en daarmee de belangrijke uittreffer voor i Giallorossi gemaakt.

Een rake inzet van Cengiz Ünder zorgde voor het klassenverschil tussen beide teams in de eerste helft. In de eerste 45 minuten deden Shakhtar en AS Roma niet voor elkaar onder, met kansen over en weer. Vier minuten voor de pauze sloeg het team van Eusebio Di Francesco toe. Cengiz Ünder ontsnapte na een steekpass van Edin Dzeko aan de aandacht van Ismaily, waarna de Turk de bal achter doelman Andriy Pyatov werkte.

Shakhtar was in de zesde minuut al aan een achterstand ontsnapt. Een voorzet van Diego Perotti werd door Dzeko van richting veranderd, waarna Pyatov met moeite de bal half kon keren. De rebound van Federico Facio ging vervolgens recht tegen Taras Stepanenko aan. In de extra tijd van de eerste helft moest Paulo Fonseca noodgedwongen een wijziging bioj Shakhtar doorvoeren. Serhiy Kryvtsov kwam vervelend neer na een luchtduel met Dzeko en werd vervangen door Ivan Ordets.

In de tweede helft zorgde Shakhtar voor de ommekeer. Het team van Fonseca had slechts zes minuten nodig om de tussenstand te nivelleren. Ferreyra ontving een bal van Yaroslav Rakitsky, schudde Kostas Manolas van zich af en plaatste de bal achter Alisson: 1-1. De doelman hield de bezoekers vervolgens op de been. Hij keerde een inzet van Marlos van dichtbij en na dik een uur spelen zette hij op schitterende wijze zijn hand tegen een krullende inzet van Taison.

Fred schoot Shakhtar negentien minuten voor tijd naar de overwinning, uit een vrije trap. Na een overtreding van Kevin Strootman op Marlos ging de Braziliaan achter de bal staan en schoot hij het leer op schitterende wijze via de onderkant van de lat achter Alisson: 2-1. Daar had het team van Di Francesco geen antwoord op. De Romeinen kwamen niet verder dan een inzet van invaller Gerson en ontsnapten zelfs aan de 3-1. Alisson keerde een inzet van Taison, waarna Ferreyra in de rebound leek te scoren. Bruno Peres werkte de bal via zijn schoen echter over de lat.