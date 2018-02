Zielloos Manchester United krijgt waar het voor komt in Spanje

Manchester United heeft goede papieren om de kwartfinale van de Champions League te bereiken. De nummer twee van de Premier League speelde woensdag ongeïnspireerd op bezoek bij Sevilla, maar werd daar niet voor bestraft: 0-0. De Spanjaarden kregen de meeste kansen en stuitten meermaals op de uitblinkende David de Gea. Op 13 maart wacht de returnwedstrijd op Old Trafford.

Beide ploegen troffen elkaar voor het eerst in een officiële wedstrijd. Samen waren ze verantwoordelijk voor de eindzeges in de laatste vier Europa League-toernooien en nu willen ze zover mogelijk reiken in de Champions League. In de eerste helft groef Manchester United zich in. De bezoekers probeerden zich via rappe tegenaanvallen onder de Spaanse druk uit te spelen, maar konden weinig gevaar stichten. Het lukte Sevilla tegelijkertijd niet vaak om zich een weg te banen door de Engelse defensie; het team van Vincenzo Montella werd vooral dreigend via afstandsschoten.

De Gea lette goed op en zag een inzet van Jesús Navas naast zeilen. Een laag schot van Joaquín Correa leverde evenmin problemen op voor de keeper van Manchester United. Namens the Red Devils kreeg Romelu Lukaku na 25 minuten een goede mogelijkheid na een prachtige pass van Alexis Sánchez. De Belg nam de bal in één keer uit de lucht en schoot over. Overigens had Paul Pogba op dat moment zijn entree al gemaakt als invaller: hij verving de geblesseerd uitgevallen Ander Herrera.

Sevilla kwam gaandeweg de eerste helft vaker in het vijandelijke strafschopgebied. Vooral in de laatste minuten kwam Manchester United goed weg. Een pass van Éver Banega zeilde over de defensie en stelde Correa in staat om de bal te controleren. Zijn lage schot miste de richting en dus kon De Gea redden. Even later had de Spanjaard een katachtige reflex in huis, toen de vrijstaande Luis Muriel van dichtbij kon koppen. Even daarvoor was een kopbal van Steven N'Zonzi ook al een prooi voor De Gea.

De sluitpost was de beste speler aan Engelse zijde. Het spel van Manchester United was ook in de tweede helft niet om over naar huis te schrijven: de ploeg van José Mourinho beperkte zich tot verdedigen in het Ramón Sánchez Pizjuán. Halverwege het tweede bedrijf moest De Gea weer naar de grond na een kopbal van verdediger Clément Lenglet. Met een van de spaarzame kansen leek Lukaku in de slotfase te scoren voor Manchester United, maar hij controleerde de bal met de arm voordat hij afrondde. Het doelpunt werd geannuleerd en dus bleef het bij 0-0 in Sevilla.