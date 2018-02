Feyenoord sneuvelt mede door ex-Ajacieden in UEFA Youth League

Feyenoord Onder-19 is er niet in geslaagd om de kwartfinale van de UEFA Youth League te bereiken. De laatste Nederlandse deelnemer strandde woensdagavond tegen Chelsea: 5-2. De ploeg van Cor Adriaanse begon zwak aan de wedstrijd en zag twee Nederlanders scoren namens Chelsea: ex-Ajacieden Daishawn Redan en Juan Castillo vonden het net in de eerste helft.

Het werd een bijzonder aantrekkelijke openingsfase in het EBB Stadium in Aldershot. In het eerste halfuur was al viermaal gescoord: Chelsea leidde met 3-1. De Londenaren kwamen al gauw op 2-0 door een kopbal van Ethan Ampadu en een inzet van Redan. Binnen het kwartier kwam Feyenoord terug in de wedstrijd dankzij Jordy Wehrmann, maar Castillo bracht de marge weer terug tot twee. Zijn voorzet werd getoucheerd door Boyd Reith en belandde achter Justin Bijlow in het net. Daarmee tekende hij aan voor de ruststand.

In de tweede helft leek Feyenoord goed te beginnen. Een inzet van Cheick Touré werd van de lijn gehaald, maar daarna kwam Chelsea op een 4-1 voorsprong. De scheidsrechter liet doorspelen nadat de grensrechter vlagde voor een overtreding tegen Feyenoord en in de tegenaanval maakte Lutsharel Geertruida in de kluts een eigen doelpunt. Harvey St Clair mocht van dichtbij ook de 5-1 tegen de touwen werken. Het laatste woord was wel aan Feyenoord, want Noah Lewis bepaalde de eindstand uit een hoekschop.