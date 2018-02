‘Het is een ‘no-brainer’: Lacazette moet vertrekken bij Arsenal’

Hij speelt pas sinds dit seizoen voor Arsenal, maar Alexandre Lacazette moet volgens Steve Nicol nu al nadenken over een vertrek. De aanvaller heeft geen vaste basisplaats veroverd nadat hij voor 53 miljoen euro overkwam van Olympique Lyon. De komst van Pierre-Emerick Aubameyang is volgens voormalig voetballer Nicol een signaal dat trainer Arsène Wenger het niet in Lacazette ziet zitten.

In de laatste twee competitieduels moest Lacazette genoegen nemen met een reserverol; alleen tegen Tottenham Hotspur (1-0 nederlaag) mocht hij invallen. Dit seizoen kwam de Fransman tot 26 competitieduels, waarvan 22 als basisspeler. Het grootste deel van het seizoen had hij dus wel een basisplek. Op belangrijke momenten krijgt hij echter niet het vertrouwen, stelt voormalig Liverpool-back Nicol. En door de komst van Aubameyang lijkt hij de tweede keus voor de spitspositie. "Dit lijkt me een no-brainer. Als je in de schoenen van Lacazette zou staan, zou jij dan bij Arsenal willen blijven?", vraagt Nicol zich hardop af bij ESPN.

"Je hebt nooit een kans gekregen en ze halen met Pierre-Emerick Aubameyang weer een nieuwe speler. Daarmee zeggen ze in principe dat je geen toekomst hebt bij Arsenal", vervolgt de Schot. "Arsène Wenger heeft hem nooit de kans gegeven. Hij gaf hem nooit een basisplaats in de grote wedstrijden in het begin van het seizoen. In januari koopt hij Aubameyang en sindsdien zit Lacazette weer op de bank. Deze jongen heeft geen toekomst bij Arsenal en de enige manier voor hem om weer op het veld te staan, is om te vertrekken."

"Het maakt daarbij niet uit hoe lang hij voor de club speelt. Hij zit er pas kort, maar hij moet verkassen", concludeert de 56-jarige Schot, die tussen 1981 en 1994 zelf 343 competitiewedstrijden speelde voor Liverpool. Momenteel staat Lacazette overigens aan de kant met blessureleed. Vorige week dinsdag maakte Arsenal bekend dat hij voor vier tot zes weken uit de roulatie is met een knieblessure. Zijn verbintenis in het Emirates Stadium loopt door tot medio 2022.