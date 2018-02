Italiaan is op zijn negentiende al directeur: ‘Ik was rond met Mino’

CARPI - Boban Lazic maakte sinds 2004 deel uit van de jeugdopleiding van Ajax en werd lange tijd gezien als een begenadigd talent. De linksbuiten leek in het seizoen 2013/14 ook daadwerkelijk door te kunnen breken in het elftal van trainer Frank de Boer, want hij kreeg de kans in de voorbereiding en scoorde zelfs in een oefenwedstrijd tegen RKC Waalwijk. Daar bleef het echter bij, want mede door blessureleed wist Lazic zijn debuut in het eerste elftal van Ajax nooit te maken.

Door Gijs Freriks

Mino Raiola

De voormalig jeugdinternational van Bosnië-Herzegovina en Servië liet zijn contract in de winter van 2014 ontbinden en speelde nadien voor Olympiacos, PEC Zwolle, VVV-Venlo en FC Oss. Sinds afgelopen zomer zit de inmiddels 24-jarige Woerdenaar zonder club. Het had niet veel gescheeld of Lazic was aan de slag gegaan op Malta, want Hamrun Spartans toonde interesse. “We hadden een aanvaller nodig en ik volgde Lazic, die in zijn jeugd bij Ajax speelde”, zegt Fabio Piluso, voormalig marketingdirecteur van de Spartans.

“Ik zocht zijn zaakwaarnemer op en dat bleek Mino Raiola te zijn. We kwamen tot een akkoord met Boban en Mino, maar omdat hij al maanden niet meer gespeeld had, waren we toch niet voldoende overtuigd en hebben we de transfer afgeblazen.” Raiola moet enigszins verwonderd hebben opgekeken toen hij aan de onderhandelingstafel zat met Piluso, want laatstgenoemde was en is nog altijd maar negentien jaar oud. De misschien wel jongste voetbaldirecteur van dit moment werkte van september tot eind januari op Malta en is sindsdien in dienst bij Serie B-club Carpi. In een interview met Voetbalzone doet hij zijn verhaal.

Fabio Piluso met het tenue van Carpi.

Telefoonhoesjes

Piluso groeide op in een 2.500 inwoners tellend dorpje in de provincie Cosenza, in de laars van Italië. Toen hij vijftien jaar was, richtte hij een eigen radioprogramma op: Canale FGM. “Ik begon dat voor de grap, een grap die uitgroeide tot een vrij ambitieus project waarin ik na maanden werken een mooi netwerk opbouwde. Ik interviewde heel veel verschillende personen.” Piluso sprak voor zijn podcast vooral (semibekende) Italianen uit de artiestenwereld. Enkele voorbeelden: popzanger Nek, rapper Clementino, zangeres Anna Tatangelo en diskjockey Francesco Facchinetti.

Piluso kreeg steeds meer luisteraars. “Op een gegeven moment kwam ik in contact met de eigenaar van een bedrijf dat smartphonehoesjes ontwerpt: Cover Store. Hij bood mij de rol van marketingmanager aan en die functie heb ik met veel plezier geaccepteerd. Met Cover Store ontwierpen we niet alleen hoesjes voor bedrijven, maar ook voor sporters. Via sociale media kwam ik in contact met voetballers en zo bouwde ik ook waardevolle vriendschappen op, bijvoorbeeld met Francesco Acerbi, Fabio Quagliarella en tennisser Fabio Fognini.” Acerbi was de eerste voetballer voor wie Piluso een hoesje mocht ontwerpen.

Cristian Zaccardo

Via via kwam Piluso ook in contact met Cristian Zaccardo, voor wie hij de 'marketingstrategie' op zich zou nemen: "Ik hielp bij het zoeken naar sponsors en samenwerkingen die voor hem nuttig konden zijn. Hij was als voetballer immers ook al met zaken bezig." Deze centrale verdediger speelde voor onder meer Palermo, VfL Wolfsburg en Parma, won de Bundesliga in 2008/09 en werd met zijn land in 2006 wereldkampioen. Zaccardo speelde in totaal achttien interlands voor i Azzurri. “Ik bleef enkele maanden bij Cover Store en toen werd ik op LinkedIn opeens benaderd door Nunzio Antignani, de voorzitter van Hamrun”, zegt Piluso. Hij kon ook als marketingdirecteur naar een club in de Serie C, maar koos voor Hamrun omdat hij bij die club mocht aanschuiven bij onderhandelingen over transfers en contracten.

Fabio Piluso (rechts) met Cristian Zaccardo.

De eerste transfer die Piluso min of meer regelde, was die van zijn goede bekende Zaccardo. Later hielp hij ook bij het contracteren van spits Davide Succi en rechtshalf Marco Criaco. “Ik had aanbiedingen uit Nederland, Cyprus en eentje van Catanzaro. Ook sprak ik met clubs uit de Serie A en Serie B”, vertelde aanwinst Zaccardo in oktober in La Gazzetta dello Sport. Hij koos echter voor het ‘project’ van Hamrun, de zevenvoudig kampioen van Malta. “Ze hebben een project dat niet alleen sportief, maar ook zakelijk en marketingtechnisch goed in elkaar steekt. Ik wil de club helpen om in de top drie te eindigen en om Europees voetbal te halen. Het voetbal op Malta loopt terug, maar ik wil helpen om de kloof te verkleinen.”

In die missie lijkt Zaccardo vooralsnog niet te slagen, want na negentien speelronden staat Hamrun op de achtste plaats en alleen de drie hoogst geklasseerde ploegen gaan Europa in. De kampioen stroomt in de eerste voorronde van de Champions League in en de nummers twee en drie melden zich in de Europa League. De Maltese competitie telt nog drie speelronden. Piluso maakt het seizoensslot daar niet meer mee, want hij leverde eind januari zijn contract in bij de zesvoudig bekerwinnaar. “Ja, ik had in principe een droombaan, maar werd niet langer geënthousiasmeerd en gestimuleerd. Dan kun je ook niet alles geven.”

AC Milan

“Ik besloot om Hamrun te verlaten omdat ik een project zocht waarin ik weer mijn ziel en zaligheid kon stoppen. Het was nutteloos om nog langer op Malta te blijven omdat ik merkte dat ik mij daar niet meer iedere dag kon ontwikkelen. Ik kwam in contact met de sportief directeur van de jeugdopleiding van Carpi, Giorgio Abeni. We hadden bij het eerste gesprek een klik en besloten samen te werken. Ik werk daar nu op de marketingafdeling en zit ook in het technisch bestuur van de jeugdopleiding. Ik ben blij om voor een topclub als Carpi te werken.” Carpi staat momenteel overigens tiende in de Serie B.

De voetbalacademie van Carpi, die wordt geleid door sportief directeur Abeni en de technisch directeuren Daniele Andreozzi en Fabio Gozzi, wordt door Piluso omschreven als een affiliazione. Bij deze affiliatie zijn 66 voetbalteams uit Italië aangesloten die talentjes leveren die bijvoorbeeld tijdens trainingsweken de kans krijgen om zich aan de jeugdtrainers van Carpi te laten zien. “Het is de op twee na belangrijkste voetbalacademie van het land”, betoogt Piluso. “Ik ben erg blij dat ik met dit avontuur bij Carpi ben begonnen en denk dat dit een belangrijke stap is voor mijn ontwikkeling als sportief directeur. We doen er met z’n allen alles aan om de doelstellingen te bereiken.”

Piluso, die vorig jaar zijn diploma haalde in de accountancy, wil op zijn 25ste gelicentieerd voetbaldirecteur zijn en heeft daarna nog ten minste één grote droom te verwezenlijken: “Werken bij AC Milan, want daar ben ik fan van en Cristiano Giuntoli en Massiliano Mirabelli zijn mijn voorbeelden. Of ik ook nog eens in Nederland wil werken? Natuurlijk, waarom niet. Wie zou er bijvoorbeeld niet voor Ajax willen werken, al zijn ook PSV en Feyenoord mooie clubs.” Het radioprogramma waar het voor Piluso allemaal mee begon, staat overigens tijdelijk stand-by: “Ik wacht op het juiste moment om er weer mee te beginnen…”