Real Madrid wint duel van twee maanden geleden en stijgt naar derde stek

Real Madrid heeft het inhaalduel met streekgenoot Leganés in winst omgezet. De ontmoeting in het Estadio Municipal de Butarque eindigde in een 1-3 overwinning voor het team van trainer Zinédine Zidane. Het duel stond in eerste instantie voor 16 december op het programma, maar werd uitgesteld vanwege de deelname van de Koninklijke aan het WK voor clubteams.

Real Madrid liet in de eerste helft aan de bal een goede indruk achter, met Marco Asensio en Lucas Vázquez als gangmakers. Leganés kwam in de eerste helft amper in de buurt van het doel van Kiko Casilla, maar toch kwam het team van Asier Garitano na zes minuten op voorsprong. De bal bleef in de doelmond liggen na een redding van Casilla na een corner, waarna Theo Hernández de bal probeerde weg te halen. Unai Bustanza werkt het leer echter met zijn hoofd over de lijn.

Het team van Zidane zorgde nog voor het verstrijken van een half uur speeltijd voor de ommekeer. Na balverlies van Dimitrios Siovas in de elfde minuut kwam een pass van Mateo Kovacic uiteindelijk terecht bij Vázquez, die het leer diagonaal achter Ivan Cuéllar schoot. Zeventien minuten later was het opnieuw raak, na een schitterende aanval via Karim Benzema en Vázquez. Het was Casemiro die de bal vervolgens langs Cuéllar schoot en de basis voor de zege legde.

Leganés was na rust niet in staat om zijn vierde nederlaag op rij af te wenden, al was men na dik een uur spelen heel dicht bij de gelijkmaker. Claudio Beauvue zette zijn voet tegen een pass van Nabil El Zhar, waarna Casilla een uitstekende redding verrichtte. Real Madrid ontsnapte luttele minuten later aan een strafschop, toen Kovacic een overtreding op El Zhar beging.

Het team van Zidane zat niet goed in de wedstrijd, Leganés verhoogde de druk, maar uiteindelijk werd het toch 1-3. Na een charge van Diego Rico op Kovacic schoot Sergio Ramos vanaf elf meter de bal tegen de touwen. Door de overwinning neemt Real Madrid de derde plek in LaLiga over van Valencia: 48 om 46. De voorsprong op nummer vijf Sevilla bedraagt negen punten. Atlético Madrid heeft zeven punten meer dan de titelverdediger, terwijl koploper Barcelona liefst veertien punten meer verzamelde.