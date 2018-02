‘Als Ajax me terug wil ga ik sowieso; PSV lijkt me ook vet’

Sheraldo Becker ziet ADO Den Haag niet als zijn eindstation. De 23-jarige buitenspeler is afkomstig uit de jeugdopleiding van Ajax en speelde dertig duels voor het beloftenteam in de Jupiler League. Tot een debuut in het eerste kwam het niet, maar Becker koestert nog altijd de ambitie om te slagen in de top. Zondag gaat hij met ADO op bezoek in Amsterdam.

De buitenspeler, dit seizoen goed voor 2 doelpunten en 6 assists in 24 competitieduels, blikt in Voetbal International terug op zijn periode bij Ajax. "Veel mensen zagen het in me zitten, maar ik heb nooit een echte kans bij het eerste elftal gehad", geeft hij aan. "Als ze me ooit terugvragen ga ik sowieso, dat zou denk ik iedereen wel doen. Maar ik heb niet het gevoel dat ik er iets heb af te maken."

"Een andere Nederlandse topclub zou ik ook heel mooi vinden. Naar PSV bijvoorbeeld, dat lijkt me wel vet", voegt Becker daaraan toe. Hij is van plan zo hard mogelijk te werken om terug te keren bij een club uit de traditionele top drie. "Dat is mijn doel." Becker zegt dat hij momenteel al in het buitenland had kunnen spelen, maar daar zou hij moeite mee hebben. "Toen ik bij PEC Zwolle speelde, vond ik het al heel rot dat ik mijn vrienden weinig zag."