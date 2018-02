Uitblinkende Chong kan uitschakeling van Man United niet voorkomen

Liverpool heeft zich geplaatst voor de kwartfinale van de UEFA Youth League. The Reds hadden woensdag aan doelpunten van Ben Woodburn en Rafael Camacho voldoende om de leeftijdsgenoten van Manchester United op de knieën te krijgen (2-0). Ook Tottenham Hotspur, FC Porto en Atlético Madrid melden zich in de volgende ronde.

Het Liverpool van Steven Gerrard kwam na elf minuten op voorsprong op Prenton Park, het stadion van Tranmere Rovers. Neco Williams lepelde de bal op het hoofd van Woodburn, die doelman Alex Fojticek met een inzet in de korte hoek versloeg. Manchester United creëerde niet veel, maar was vijf minuten voor rust wel dicht bij de gelijkmaker.

Tahith Chong zet de aanval zelf op en rondt hem ook bijna af in de UEFA Youth League-wedstrijd tegen Liverpool FC! 👍 Geplaatst door voetbalzone op woensdag 21 februari 2018

De uitblinkende Tahith Chong zette een aanval op en nadat hij de bal had teruggekregen van Ethan Laird, knalde de voormalig jeugdspeler van Feyenoord tegen de lat. In de tweede helft kregen onder anderen Chong en Curtis Jones kansen om te scoren, maar Camacho was de enige die scoorde. Bij Liverpool deed Bobby Adekanye overigens negentig minuten mee. Hij speelde eerder voor Ajax en PSV.