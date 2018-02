‘Pogba, Matic, Khedira, Pjanic... Hij heeft ze allemaal vernietigd’

Jermaine Jenas is onder de indruk van de voetbalkwaliteiten van Mousa Dembélé. De oud-middenvelder schrijft in zijn column voor de BBC vaak te letten op spelers die op 'zijn' positie acteren en daarbij valt vooral het spel van de Belg op. De middenvelder van Tottenham Hotspur is volgens Jenas een onderschatte speler in de Premier League.

"De lijst met redenen waarom ik het verschrikkelijk zou vinden om tegenover Dembélé te staan, is erg lang", begint de oud-international van Engeland. "In de laatste weken heeft hij tegenover spelers gestaan van het kaliber van Paul Pogba en Nemanja Matic van Manchester United en Sami Khedira en Miralem Pjanic van Juventus. Hij heeft ze allemaal vernietigd."

Jenas vindt het onterecht dat men spelers alleen maar afrekent op goals en assists. "Toen ik met hem of tegen hem speelde, wist ik precies wat hij een team bracht. En als hij op de top van zijn kunnen is, is hij een van de beste middenvelders in Europa. Geen twijfel over mogelijk. Dat Christian Eriksen vaak zoveel ruimte geniet, is omdat Dembélé zoveel man bezighoudt en naar zich toetrekt."

"De wijze waarop hij dat doet… Dembélé is net een vacuüm. Hij zuigt alle druk op en verplaatst de bal net op het juiste moment. Als je probeert dichtbij hem te komen, is hij sterk genoeg om je van de bal te houden. Hij heeft ook de kwaliteit om je aan te kijken en je ineens te passeren, vliegensvlug. Als hij diep, tegen de verdediging aan speelt, kan hij dat ook. Van achteruit kan hij dan het tempo bepalen en het spel dicteren", besluit Jenas.