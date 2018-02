Topaankoop van AC Milan stelt teleur: ‘Hij voelt zich niet gekweld’

AC Milan verzekerde zich in juni van de komst van André Silva. I Rossoneri betaalden zeker 38 miljoen euro voor de aanvaller, maar die heeft voor dat bedrag nog maar weinig laten zien. Silva scoorde in de Europa League weliswaar zes keer in zeven wedstrijden, maar staat in de Serie A en Coppa Italia nog droog.

AC Milan neemt het donderdag in het San Siro op tegen Ludogorets en Silva krijgt een basisplaats, zo laat Gennaro Gattuso weten in de Italiaanse media: “Hij investeert iedere week op de training in zijn afronding en looplijnen. We hebben tegen Sampdoria gezien hoe goed hij is, maar spitsen leven van doelpunten en hij moet de ban zelf zien te breken. Hij doet er alles aan en we zijn tevreden over hem”, aldus Rino.

“Hij praat niet veel, maar het is ook niet zo dat hij zich gekweld voelt door zijn situatie. Ik denk dat ik wel in zijn hoofd kan kruipen. Silva krijgt morgen de kans.” Gattuso laat zich tevens uit over de financiële situatie van de club. Eigenaar Yonghong Li zou immers nagenoeg failliet zijn, maar de Chinees liet dinsdagavond weten dat daar niets van waar is en dat zijn financiële situatie ‘volledig gezond’ is.

“Ik ben niet bezorgd over de financiën, want alles werkt gewoon goed”, reageert Gattuso. “Onze salarissen arriveren op tijd en de directeuren hebben mij verzekerd dat er geld aanwezig is. De machine draait perfect. Over André Silva gesproken: we hebben de transfersom aan FC Porto twee maanden in het voren betaald en daar was zelfs FC Porto over verbaasd. Er zijn dus geen problemen. Dat kunnen we met onze eigen ogen zien.”