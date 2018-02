Talent van Feyenoord blikt vooruit: ‘Chelsea is een grote club’

Feyenoord Onder-19 neemt het woensdagavond vanaf 20.00 uur op tegen Chelsea en kan zich dan plaatsen voor de kwartfinale van de UEFA Youth League. De zeventienjarige centrale verdediger Noah Lewis kijkt uit naar het duel.

“Het zijn zeker mooie wedstrijden. Chelsea is een grote club, maar we gaan er alles aan doen om er een mooi resultaat van te maken. Dit is alleen maar mooi. Ze gaan er vanaf het begin vol op”, aldus Lewis, die eerder voor Almere City FC speelde, voor de camera van Feyenoord TV.

Lewis verloor afgelopen weekeinde nog de ‘mini-Klassieker’ van Ajax. Een ‘onnodige’ nederlaag, vindt het talent: “Maar we focussen ons nu op de wedstrijd tegen Chelsea. We moeten het compact houden en goed verdedigen. Dan komt het goed.” Als Feyenoord wint, treft men Bayern München of Real Madrid.