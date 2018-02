Fans helpen Duitse soapclub uit diep dal: ‘Hij heeft de stijl van een dictator'

MÜNCHEN - 1860 München kan het niet geloven. "Ongelooflijk bedankt voor de geweldige steun", zo luiden de woorden op de clubsite over de loyaliteit van de fans. De legendarische Traditionsverein is geen schim meer van de landskampioen van 1966 en is momenteel actief in de Regionalliga Bayern, het vierde niveau in Duitsland. Financiële afgronden, een conflict met Bayern München en 'louche handelingen van de sjeik' ten spijt, blijven de fans de club steunen, met een mijlpaal tot gevolg.

Door Tim Siekman

Komende zaterdag bij het uitduel met het tweede van 1. FC Nürnberg zijn er namelijk 12.000 uitfans aanwezig, een verpulvering van het oude competitierecord. De wedstrijd tussen de twee rivalen is een heuse kraker op het hoogste amateurniveau: koploper 1860 staat zeven punten voor op de naaste belager uit Neurenberg, waarbij een overwinning dus vrijwel zeker een kampioenschap oplevert. Meedoen op profniveau was eerder echter niet meer mogelijk, aangezien die Löwen geen licentie meer hadden. Een besluit van de controversiële investeerder Hasan Ismaik ligt hier onder andere aan ten grondslag.

Afgelopen seizoen kwam de club vooral in het nieuws vanwege ongeregeldheden met supporters. In juni degradeerde 1860 uit de Tweede Bundesliga, wat bij het beslissende degradatieduel met Jahn Regensburg leidde tot woedende fans, die uit onvrede stoeltjes, stangen en andere voorwerpen op het veld gooiden. Kort daarna stapten directeur Ian Ayre en voorzitter Peter Casalette (tijdelijk) op. Een licentie voor de Derde Liga zat er echter niet in, omdat Ismaik, die in 2011 zestig procent van de aandelen van de club kocht, weigerde op te draaien voor de geëiste kosten van de Duitse voetbalbond van ongeveer vijf tot tien miljoen euro.

De verliezend finalist van de Europa Cup II uit 1965 werd daardoor gedwongen te acteren op amateurniveau, wederom tot onbegrip van veel fans. Bepaalde groepen van de immense supportersschare hekelden de handelswijze en communicatievaardigheden van Ismaik, anderen zien in de puissant rijke Jordaniër de enige man die veel van zijn ziel en zaligheid (en vermogen) aan de club heeft geschonken. De financiële malaise begon echter al ver voor de komst van Ismaik. Onder meer slecht beleid zorgde ervoor dat 1860 in 2004 degradeerde naar het tweede niveau van Duitsland, waarna een dispuut met Bayern München volgde.

Bayern München

Sinds de opening van de Allianz Arena in 2005 deelde 1860 het stadion met der Rekordmeister. De supporters van eerstgenoemde club hebben zich echter nooit thuis gevoeld in de Allianz Arena. De capaciteit van het stadion was veel te groot voor de tweede club uit München en ook de ligging was onhandig. Bayern kocht de stadsgenoot in 2006 uit voor elf miljoen euro, waardoor een dreigende faillissement van 1860 werd afgewend. Toch moesten die Löwen tot 2025 jaarlijks ruim drie miljoen euro aan huur betalen, omdat men nog altijd duels in de Allianz Arena afwerkte.

Hasan Ismaik, te midden van Ian Ayre en Peter Casalette.

De tweede club uit de Beierse hoofdstad kampte jarenlang met schulden en de huur van het stadion drukte zwaar op de begroting. Het bestuur zat ieder seizoen met de handen in het haar: hoe kunnen we uit dit financiële moeras komen? Bovendien waren de fans niet blij met de Allianz Arena en verlangden ze terug naar de Grünwalder Straße. Van 1911 tot 1972 speelde 1860, samen met Bayern, onafgebroken in het Gründwalder Stadion. In die jaren kende men grote successen, zoals het winnen van de landstitel en de Europa Cup.

Sfeer en nostalgie lonkten non-stop en vorig jaar zomer, vlak na de degradatie, werd tijdens de onderhandelingen tussen de twee Beierse clubs overeengekomen dat 1860 per direct geen huur meer hoefde op te hoesten en zou verkassen naar de gewenste Grünwalder Straße. Er werd afgesproken dat 1860 in de toekomst onder geen beding meer kon terugkeren naar de Allianz Arena, maar weinigen met een hart voor die Löwen zaten daarmee in hun maag. Men werd herenigd met de voetbaltempel van weleer, een sfeervol onderkomen wat plaats biedt aan ongeveer 12.500 mensen.

Toekomst

Zonder het juk van 'grote broer' Bayern lijkt 1860 de weg omhoog te kunnen inslaan. Trainer Daniel Bierofka moest vanwege de dubbele degradatie van vrijwel de gehele spelersselectie afscheid nemen. Alleen enkele belangrijke krachten, zoals verdediger Jan Mauersberger en aanvallers Nico Karger, Nicholas Helmbrecht en Sascha Mölders, bleven de club trouw. Met veel vers bloed wist 1860 in het nieuwe seizoen gelijk de toon te zetten met zeven overwinningen uit de eerste acht wedstrijden. Met slechts 16 tegengoals uit 22 wedstrijden zorgt vooral de defensieve stabiliteit van de ploeg voor kampioenskoorts.

Zaterdag in het Max-Morlock-Stadion wacht de kraker tegen concurrent Nürnberg, de ploeg waar eerder dit seizoen met 5-3 van gewonnen werd. Nürnberg is volgens Bierofka een geduchte tegenstander die veel respect verdient: "De nummer één tegen de nummer twee. Nürnberg is mijns inziens voetballend gezien de beste ploeg van de competitie, zo eerlijk moet ik zijn." Ook Rainer Koch, voorzitter van Beierse voetbalbond én vicevoorzitter van de Duitse voetbalbond, kijkt uit naar de confrontatie: "Een absolute topwedstrijd. Als 1860 wint, is dat een grote stap richting het kampioenschap."

Nürnberg kan bij winst weer aansluiten bij 1860, maar mocht de ploeg uit Neurenberg de koploper toch weten te achterhalen en kampioen te worden, dan gaat de club niet promoveren. In tegenstelling tot 1860 heeft Nürnberg namelijk niet de ambitie om het tweede elftal te laten acteren op een hoger niveau. "Wij zijn van mening dat de Regionalliga Bayern de optimale klasse is voor onze Onder-21 en onze trainingsconcepten", zei voorzitter Andreas Bornemann dinsdag. Voor 1860 lonkt, door de weigering van Nürnberg, dus meer dan ooit de strijd om een plek in de duels om promotie/degradatie.

De macht van Hasan Ismaik

De grootsheid van de achterban van 1860 verdient volgens menigeen een groter podium dan het vierde niveau van Duitsland. Financiële perikelen hebben de club decennialang geteisterd en de vraag blijft in hoeverre 1860 met Ismaik aan het roer in rustiger vaarwater terecht gaat komen. De Jordaniër poogde in het verleden om (nog) meer controle te krijgen over de club en dus de Duitse regelgeving met een korreltje zout te nemen, iets wat zelfs Karl-Heinz Rummenigge van Bayern hekelde: "Het is problematisch als je een club wil leiden op duizenden kilometers afstand, en dat ook nog in de stijl van een dictator."

Clubleden eisten eind vorig jaar dat de samenwerking met Ismaik zou worden beëindigd, maar 1860 weigerde. De Jordaniër bezit weliswaar feitelijk zestig procent van de aandelen, maar heeft vanwege de strikte regels in Duitsland maar recht op 49 procent stemrecht binnen de club. 1860 erkende dat de huidige situatie voor alle partijen niet wenselijk is, maar benadrukte dat de invloed van Ismaik de vereniging ook veel goeds heeft gebracht. Na enkele maanden van contemplatie besloot Ismaik begin dit jaar uit het bestuur te stappen, mede vanwege het aanhoudende verzet van clubleden en fans.

De zakenman heeft in de loop der jaren meerdere malen financieel bijgesprongen en zou ongeveer zestig miljoen euro in de club hebben gepompt. Hij heeft vaak aangegeven meer inspraak en macht te hebben verwacht, maar zijn impopulariteit bij velen blijft hem tot op de dag van vandaag achtervolgen. Ismaik blijft echter invloed houden, aangezien hij nog altijd een hoog percentage aandelen bezit. Het feit dat familieleden en vertrouwelingen van de Jordaniër inmiddels plaats hebben genomen op het pluche, schept bij veel fans eveneens de verwachting dat het ook de komende tijd niet saai zal worden bij 1860.