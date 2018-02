ADO deed ‘maximale aanbieding: ‘We hebben het over een jochie van 19’

Alfons Groenendijk is niet van plan om nog tijd en energie te steken in Shaquille Pinas. De negentienjarige centrale verdediger wees een contractaanbieding af en werd daarop door ADO Den Haag uit de selectie van het eerste elftal gezet.

Groenendijk laat aan het Algemeen Dagblad weten dat Pinas ‘een meer dan fatsoenlijke aanbieding’ heeft gekregen: “We hebben het over een jochie van negentien dat zes weken geleden bij de A-selectie is gekomen en heel blij was dat hij mee mocht op trainingskamp naar Belek. Dit gaat om investeren in je toekomst.”

Het verschil tussen vraag en aanbod is volgens Groenendijk groot: “Dan ga ik daar geen tijd meer in steken.” Technisch manager Jeffrey van As erkent dat ADO een ‘maximale aanbieding’ heeft gedaan: “Als hij daar ‘nee’ tegen zegt, gaan we door met anderen. Jammer dat het zo is gelopen, maar ik kan hem moeilijk een pistool op zijn hoofd zetten.”

Pinas’ zaakwaarnemer John Veldman reageerde dinsdag verrast: “Ik ben daar (bij ADO, red.) vier keer met de vader van Pinas geweest om te onderhandelen. Dan is het heel jammer dat je er niet met elkaar uitkomt. Vervolgens krijgen wij te horen dat Shaquille naar de beloften wordt teruggezet. Dat zagen wij totaal niet aankomen en dat betreuren we.” Pinas speelde tot dusverre vijf wedstrijden in het eerste van ADO.