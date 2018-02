Politie vindt wapen bij huiszoeking in huis van Villarreal-verdediger

Rúben Semedo zit in de penarie. De verdediger werd dinsdag gearresteerd op verdenking van gijzeling, mishandeling en wapenbezit en de politie heeft inmiddels ook een huiszoeking gedaan bij de 23-jarige rechtsback van Villarreal. Daarbij heeft de Guardia Civil naar verluidt een vuurwapen gevonden.

Las Provincias meldt dat de politie derhalve heeft besloten om Semedo langer vast te houden op het bureau van Patraix in de provincie Valencia. Semedo zou op 12 februari met zijn neef en een andere man een persoon hebben vastgebonden en hem vervolgens hebben toegetakeld. Het slachtoffer hield hier onder meer een gebroken enkel aan over.

Er zouden ook twee ‘waarschuwingsschoten’ zijn gelost, maar het slachtoffer werd niet geraakt. Terwijl de man in elkaar geslagen werd, zouden één of meerdere personen naar diens huis zijn gegaan om een en ander te stelen. Het is niet duidelijk wat er precies is ontvreemd. Semedo’s zaakwaarnemer Catio Baldé deed de berichtgeving overigens al af als onzin.

“Semedo is het slachtoffer geworden van een valstrik. Ik ben nu op weg naar Spanje en heb nog geen verdere informatie ontvangen”, verklaarde Baldé dinsdag. “De carrière van de speler wordt door deze arrestatie ernstig aangetast.” Semedo heeft in ieder geval de schijn tegen, want hij werd eerder al gearresteerd vanwege wapenbezit en ‘agressief gedrag’. Later werd de voormalig Portugees jeugdinternational vrijgelaten.