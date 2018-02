Knallende ruzie op Feyenoord-training: Berghuis schopt Van Beek

Feyenoord bereidt zich voor op de confrontatie met PSV van komende zondag en op de training van woensdag ging het er af en toe fel aan toe. Op een door RTV Rijnmond gepubliceerde video is te zien hoe Steven Berghuis een bodycheck krijgt van Sven van Beek en de verdediger vervolgens probeert te schoppen.

De centrale verdediger ontwijkt de schop door snel op te springen en reageert woest. Hij wil naar Berghuis toe rennen, maar doordat andere spelers ingrijpen, kan verdere escalatie worden voorkomen. ‘Kom hier dan!’, wordt er geroepen, maar het is onduidelijk of dat wordt gezegd door de 23-jarige Van Beek.

Een confrontatie op de training van Feyenoord Rotterdam. ?? Steven Berghuis ontvangt een bodycheck en probeert Sven van Beek vervolgens een schop te geven... Geplaatst door voetbalzone op woensdag 21 februari 2018

Jeremiah St. Juste en Ridgeciano Haps trainden vanwege blessureleed niet mee en Robin van Persie trainde volgens de regionale omroep grotendeels apart. Nicolai Jörgensen en Sofyan Amrabat verlieten na de warming-up het veld, maar het is niet duidelijk waarom. Feyenoord staat na 24 speelronden met 42 punten op de vierde plaats in de Eredivisie.