‘Het enige wat Ajax tegenwoordig doet, is centen en titels tellen’

Hai Berden mist historisch besef bij de bestuurders in de Eredivisie. De voorzitter van VVV-Venlo stelt in een interview met Voetbal International vast dat de verschillen in televisiegelden ‘enorm’ zijn geworden en dat de relatief kleine clubs te weinig worden gewaardeerd door de grotere spelers.

Berden noemt de huidige verdeling te vergelijken met ‘multinationals die familiebedrijven wegconcurreren’: “Maar die familiebedrijven hebben de industrie wel mede mogelijk gemaakt.” Hij voegt eraan toe dat de Eredivisie leeft ‘bij de gratie van de kleine clubs’: “Niet doordat PSV nu 21, 22 of 23 keer kampioen is geworden.”

De Limburgse zakenman vindt dat ook een club als Ajax het initiatief moet nemen: “Ik hoor alleen maar: ‘we hebben een speler gekocht, we hebben er eentje verkocht en we zijn weer bijna kampioen’. Er ontstaat daar geen voetbalgeschiedenis. Het enige wat Ajax tegenwoordig doet is centen en titels tellen.”

Het is niet de eerste keer dat een voorzitter van een kleinere club kritiek uit op de traditionele topclubs in Nederland. In januari zei PEC Zwolle-voorzitter Adriaan Visser dat ‘de kloof tussen rijk en arm’ alleen maar groter wordt: “Kennelijk was het geen visie van Ajax en PSV, maar een gelegenheidsargument. Want nationaal gedragen zij zich net zoals Real Madrid in Europa”, zei de bestuurder in Voetbal International.