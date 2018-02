Vinícius pakt eerste prijs: ‘Ik weet niet hoelang ik nog blijf’

Vinícius Júnior heeft zijn eerste prijs te pakken. De zeventienjarige aanvaller won zondag met Flamengo ten koste van Boavista de Taça Guanabara en Vinícius kwam in de finale (2-0) tweemaal tot scoren. “Iedereen droomt ervan om kampioen te worden en om in een finale te scoren. Dat is mij allemaal overkomen in de laatste wedstrijd. We hebben goed gevierd”, aldus de Braziliaan.

Vinícius zegt in een interview met Globo Esporte dat hij veel felicitaties heeft ontvangen, maar dat hij zich nu weer ‘focust’ op de volgende wedstrijd. “Ik wil mij dit jaar iedere dag blijven ontwikkelen bij Flamengo en de club helpen met veel doelpunten in veel wedstrijden. Ik weet niet hoelang ik blijf, maar ook in een korte periode kun je veel doen. Ik ga proberen om iedere seconde belangrijk te zijn voor Flamengo.”

Real Madrid rondde in mei de komst van Vinícius af en betaalt 45 miljoen euro aan Flamengo. Het talent zal in de zomer van 2019 aansluiten bij de Koninklijke, maar zou een jaar eerder al naar het Santiago Bernabéu gehaald kunnen worden. “Of ik gevolgd word door Real? We hebben niet veel contact. Degenen van Real die mij berichten sturen, zijn Marcelo en Casemiro. Ze feliciteren mij en vragen hoe het hier gaat.”

Vinícius José Paixão de Oliveira Júnior, zoals het talent voluit heet, maakte in mei in de wedstrijd tegen Atlético Mineiro (1-1) zijn debuut in het eerste elftal van Flamengo en verlengde twee dagen later zijn contract tot 2022, met daarin een gelimiteerde transfersom van 45 miljoen. Die afkoopclausule werd nog geen week later geactiveerd door Real Madrid. Vinícius kwam tot dusverre tot vier doelpunten en één assists in 32 wedstrijden voor Flamengo.