‘Als Neymar niet in zijn schaduw wil staan, moet hij van sport veranderen’

Neymar maakte afgelopen zomer voor een recordsom van 222 miljoen euro de overstap van Barcelona naar Paris Saint-Germain. De aanvaller zei toe te zijn aan een nieuwe omgeving en volgens velen wilde hij ook weg om niet meer in de schaduw te staan van Lionel Messi. De Braziliaan denkt bij PSG meer kans te maken op het winnen van de FIFA Ballon d’Or, klonk het.

Thierry Henry vraagt zich echter af of het Neymar wel te doen was om niet meer ‘in de schaduw’ van Messi te staan, zo vertelt de oud-aanvaller van onder meer Arsenal en Barcelona in een interview met Marca: “Ik weet niet of Neymar Barcelona heeft verlaten om uit de schaduw van Messi te stappen”, begint de Fransman.

“Het is namelijk een feit dat alle spelers in feite in de schaduw van Messi staan. Als Neymar dat niet wil, dan zou hij van sport moeten veranderen.” PSG komt zondag weer in actie als men het opneemt tegen nummer drie Olympique Marseille. Op 6 maart staat de tweede ontmoeting met Real Madrid in de Champions League op het programma.