Spits vertrekt mogelijk bij Man United: ‘Hij moet regelmatig spelen’

Marcus Rashford heeft sinds 26 december niet meer in de basis gestaan in een Premier League-wedstrijd. De komst van Alexis Sánchez heeft de kansen van de twintigjarige aanvaller doen vertroebelen en Dennis Wise vraagt zich af of Rashford in de zomer niet gewoon moet vertrekken bij Manchester United.

“Als je niet regelmatig aan spelen toekomt, dan zal je dat op een gegeven moment toch meenemen in je afweging”, aldus 51-jarige oud-middenvelder van onder meer Chelsea en Leicester City bij Sky Sports. “Ze hebben enkele kwaliteitsspelers gehaald. Zo moet hij Romelu Lukaku eruit zien te spelen en ik weet niet zeker of hem dat gaat lukken, hoewel Lukaku ook niet fantastisch presteert.”

“Sánchez is een ander die José Mourinho naar de club heeft gehaald. Het gaat erom hoe ze Rashford willen gebruiken en op welke positie hij dan zou moeten spelen”, gaat Wise verder. “Hij speelde soms aan de buitenkant, maar dat is niet zijn beste positie. Maar hij zal zo’n positie natuurlijk accepteren, want Rashford wil spelen. Als hij de kans krijgt, dan moet hij die pakken, anders zal hij niet veel kansen meer krijgen en blijft hij op de bank zitten.”

“Dat zie ik niet graag gebeuren, want ik wil een Engels international constant zien spelen en doelpunten zien maken, want Rashford is in staat om dat te doen”, besluit Wise. Rashford, vijftienvoudig international, speelde tot dusverre 108 wedstrijden voor Manchester United. Daarin kwam hij tot 29 doelpunten en 16 assists. Het contract van het talent loopt nog tot de zomer van 2020 door, met een optie op een extra jaar.